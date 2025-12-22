טקס מרגש לדין דוד לפני המשחק נגד בית"ר י-ם

מכבי חיפה מארחת בשעה זו את בית”ר ירושלים למפגש ענק בסמי עופר, כשלפני פתיחת ההתמודדות, המועדון הירוק ערך טקס מרגש לדין דוד, שהגיע לאצטדיון לצפות ולעודד את האקסית, בזמן שהוא מבחינתו בפגרה, אחרי שהעונה של קבוצתו, יוקוהומה מרינוס, תמה ביפן.

אקס הירוקים קיבל חולצה ממוסגרת עם המספר שלבש אצל המועדון מהכרמל, 21, כשעל המסך הוקרן סרטון ובו השערים והרגעים הגדולים שלו בקבוצה. בנוסף, הוא עבר בין היציעים, כשהקהל שר לו: “אנחנו אוהבים אותך”.

דין דוד עם החולצה הממוסגרת (עמרי שטיין)

דין דוד ועלי מוחמד בטקס לכבוד החלוץ (עמרי שטיין)

דין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד ג'בארה)

החלוץ עבר לירוקים מהכרמל ב-2021, ושיחק ארבע עונות, שהיו שנות שיא עבור המועדון. במהלכן היו לו 184 הופעות שכללו 76 שערים, שתי אליפויות, גביע הטוטו ועלייה מפורסמת לליגת האלופות. ה-2:3 והצמד שכלל את הגול המפורסם עם העקב נגד מכבי תל אביב, השער נגד יובנטוס בחוץ ועוד אין ספור רגעים מרגשים.