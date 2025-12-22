בטירוף שלהם: צפו בצעדה של אוהדי מכבי חיפה

בכל פעם שמכבי חיפה פוגשת את בית”ר ירושלים זה משחק שהוא על מעבר לכדורגל. שתיים מהקבוצות הגדולות אי פעם במדינה מספקות מידי מפגש תוצאות אדירות וכדורגל נפלא, והאווירה כמובן בהתאם לכך, ולאווירה מהסוג הזה דאגו האוהדים הירוקים לפני המשחק.

רגע לפני שהקבוצות יעלו על כר הדשא, הקהל מהכרמל ערך את הצעדה המסורתית שלו עם רימוני עשן ואבוקות, ושרו כשהם עשו את הדרך אל תוך אצטדיון סמי עופר. במכבי חיפה רוצים להמשיך בכושר טוב, כשיש להם שלושה ניצחונות ברציפות. צפו בצעדה:

אוהדי מכבי חיפה בצעדה למשחק נגד בית"ר

הקדנצייה של ברק בכר, השלישית שלו בירוק, התחילה רע עם כמות תוצאות תיקו גדולה שבכל פעם קבוצתו ספגה בדקה ה-90 ומעלה, אך הוא הצליח לבינתיים ליישר את המצב עם רצף הניצחונות, אותו כאמור ינסה להמשיך נגד בית”ר ירושלים.