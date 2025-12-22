הפועל חיפה מנסה להכשיר את האריס לדרבי

בהפועל חיפה מתוכננים לדרבי החיפאי הראשון בעיר מאז עונת 2020/21. הקבוצה של רובן נייברגר מנסה להכשיר את הפורוורד ווסלי האריס, שנפצע ברצועות הקרסול בתחילת החודש. צפי ההיעדרות של האריס היה כחודש, אך האדומים מהכרמל מנסים להכשירו לדרבי ביום רביעי (19:15) במסגרת הליגה הלאומית בכדורסל.

האריס עורך אימונים חלקיים והיום באימון כבר ערך אימון עם מגע. האימון המסכם מחר יקבע האם יוכל להירשם לדרבי. אם יירשם, ישוחרר כמובן מי שהובא כמחליפו, הסנטר, קווין אלן.

האריס (28, 2.03) מוביל את חיפה העונה בנקודות (20.3), חטיפות (2.0), חסימות (1.1) ומדד (26.7).

במקביל, אליצור יבנה שחררה את הקלעי, איאן מרטינס והחתימה במקומו את הרכז, אנטוניו דיי, שייקח חלק מחר במשחק מול מגדל העמק.

דיי (25, 1.84), בוגר מכללת פלורידה אינטרנשיונל, שיחק העונה בלוליו השבדית וסייע לה לנצח שבעה משמונת משחקי הליגה שלה. הוא העמיד בשבדיה ממוצעים של 17.2 נקודות, 4.4 ריבאונדים, 3.7 אסיסטים ו-2 חטיפות. לפני לוליו שיחק בפורטוגל, סלובקיה ומקסיקו. יבנה נמצאת כרגע במאזן 8:4 שלילי בחלק התחתון של הטבלה ועשתה את השינוי מתוך כוונה להכניס סדר למשחק הקבוצתי.