טבארש, אלימלך ו-3 בלמים: ענו בסקר ההרכבים

בכל פעם ששתיים מהגדולות בכדורגל הישראלי שלנו נפגשות זה גדול, וכך זה גם היום (שני, 20:30). מכבי חיפה תארח את בית”ר ירושלים למפגש יוקרתי ומסקרן מביוחד, כאשר כל ברק, יצחקי ובכר, ינסה לקחת שלוש נקודות כדי להמשיך בכושר הנהדר.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם ברק בכר עושה נכון כשהוא פותח עם שלושה בלמים, האם תשפיע העובדה שחמשת השחקנים בהגנה שמאליים, האם ברק יצחקי עושה נכון שהוא פותח עם אילסון טבארש ועם דור חוגי והאם רועי אלימלך ירשים מול האקסית? הצביעו בוואטסאפ