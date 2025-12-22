יום שני, 22.12.2025 שעה 19:47
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

2 אוהדים נעצרו בחשד להפעלת אמצעי פירוטכניקה

במשחק באצטדיון מרים בין נתניה למכבי ת"א, הקהל הביתי הדליק אבוקות, כשכעת המשטרה עצרה קטין (16) ובגיר (27). מה העונשים שהם עלולים לספוג?

|
אוהדי מכבי נתניה עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי נתניה עם האבוקות (רדאד ג'בארה)

במשחק בין מכבי נתניה למכבי תל אביב אמש באצטדיון מרים, הודלקו מספר אבוקות בפתיחה מצד הקהל הביתי והיום (שני) המשטרה הודיעה שעצרה קטין ובגיר תושבי העיר בחשד להפעלת פירוטכניקה מסוכנת.

בהודעה נכתב: “שוטרי תחנת נתניה נערכו אמש על מנת לאבטח את משחק הכדורגל שהתקיים בעיר, כאשר במהלך המשחק הודלקו מספר אבוקות ובעקבות כך פתחה המשטרה בחקירת האירוע.

“כאמור, בתום חקירה מהירה בשילוב אמצעים טכנולוגיים זיהו חוקרי תחנת נתניה את 2 החשודים בהדלקתם - קטין ובגיר תושבי העיר בגילאי 16 ו-27 ולפני זמן קצר עצרו אותם. 

“בסיום חקירתם ובהתאם לחוק הספורט יוחלט על המשך הצעדים כלפיהם העלולים לכלול קנס כספי גבוה והרחקה ממגרשי הכדורגל. החקירה בראשיתה וצפויים מעצרים נוספים בהמשך”.

