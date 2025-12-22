"שבועות מכריעים": טר שטגן בדרך לעזוב בינואר

מארק אנדרה טר שטגן נמצא בצומת דרכים. אמנם הוא חזר למגרשים בשבוע שעבר בגביע, אך שוער ברצלונה פתח שוב בספסל נגד ויאריאל וראה את ז’ואן גארסיה נותן משחק אדיר. שוק ההעברות של ינואר עומד להיפתח, ועתידו של הגרמני לוט בערפל, כשהוא צריך לקבל החלטות חשובות, אם הוא רוצה לפתוח בין הקורות של גרמניה במונדיאל 2026.

היום (שני), רודי פולר, המנהל המקצועי של המנשאפט, התייחס לעניין: “לא משנה אם הוא יישאר בברצלונה או במקום אחר, בסופו של דבר הוא חייב לשחק ואז נוכל לשמוח לתת לו הזדמנות סוף סוף להחליף את מנואל נוייר כשוער הראשון של הנבחרת למונדיאל”, אמר חלוץ העבר של גרמניה, שגם זכה עמה בגביע העולם של 1990.

פולר הודה כי ההתאחדות הגרמנית נמצאת בקשר רציף עם טר שטגן, אך הוא לא רצה להתחייב לגביו: “ייתכן שהנושא יישאר מעט פתוח, כי הרבה תלוי במארק. השאלה היא איך הדברים יתפתחו ומה הוא יעשה. בכל מקרה, אוליבר באומן עושה עבודה מצוינת עד כה”.

שוער אלופת ספרד ניצב בפני שבועות מכריעים לעתידו. עד כה, הוא לא הסכים להתגמש ולוותר על שכרו כדי לאפשר רישומים אחרים של הקטלונים. הרצון של טר שטגן תמיד היה להישאר בבארסה, מתוך אמונה שהוא יכול להיאבק על מקום בהרכב, אך האנזי פליק כבר נראה חד משמעי בכוונותיו, והוא לא אמור לחזור להיות מספר 1 של הבלאוגרנה.