אייל משומר: רוצים שהוד השרון תכיר בנו ובילדים

הם לא סוג ב': האם בעירייה מחרימים את ילדי אקדמיית הכדורגל שהוקמה על ידי אקס מכבי חיפה ואביחי ידין? במרכז מכבי ישראל ממתינים לקביעת פגישה

|
אייל משומר (עמרי שטיין)
אייל משומר (עמרי שטיין)

ביוני 2023 שוחחנו ב-ONE לראשונה עם אייל משומר, שהגה את רעיון מכבי הוד השרון יחד עם חברו הכדורגלן מן העבר, אביחי ידין. "מועדון כדורגל מכבי הוד השרון הוקם במטרה לתת מענה לתושבות ותושבי הוד השרון", ציין דאז משומר. והיום, שנתיים וחצי מאותה שיחה בה צוין גם כי העירייה מערימה קשיים, המצב כלל לא השתנה.

משומר, גם בשיחה האחרונה שלו עם ONE, ממש לפני ימים ספורים, מציין כי העירייה ממשיכה בשלה. "אין מתקנים והבייבי של ראש העיר, הפועל הוד השרון, היא זו שמתקיימת וממשיכה להתקיים ומי שרוצה יכול להצטרף, כי הדלת פתוחה לכל", מספר. "ומה עם ילדי מכבי הוד השרון? מה ביקשנו, שיכירו בעמותה ובילדי העיר? למה להחרים אותם? זו לא דרך", ממשיך משומר.

לצד זאת, מציין שחקן העבר כי לא מחפש מלחמות מול העירייה, אלא רוצה פתרון ראוי לילדים. "יש ביקוש רב. הורים מרימים אלינו טלפון ורוצים להצטרף. יש ערים, כדוגמת כפר סבא, שם יש לך ארבע עמותות, אלפי ילדים, כמות לא גדולה של מגרשים וכולם חיים בנחת ובשלווה. לכל אחד יש את הזמן המוקצב שלו ואין את המלחמות הללו שאנחנו נאלצים לעבור".

אביחי ידין ואייל משומר במרכז שלוותה של מכבי (באדיבות מכבי הוד השרון)אביחי ידין ואייל משומר במרכז שלוותה של מכבי (באדיבות מכבי הוד השרון)

ומה קורה בעמותת "ספורטאי הוד השרון - עמותה להתעמלות ולספורט" המנהלת את מועדון הכדורגל הפועל הוד השרון עירוני, ה"בייבי" של ראש העיר? על פי נתנוני גיידסטאר של משרד המשפטים, שנת 2024 הסתיימה בגירעון של 28,636 אלף שקלים כשהעירייה תמכה ב-598,951 אלף שקלים. ובשנת 2023? גירעון נוסף של 143,365 אלף שקלים.

כלומר, שנתיים רצופות שהעמותה המנהלת את המועדון שנתמך בידי העירייה בסכומים העולים על חצי מיליון שקלים בכל שנה קלנדרית, מסיימת בגירעון. אגב, יש לציין כי העמותה הנ"ל מאגדת בתוכה הן את הבוגרים, הן את הנוער והן את קבוצות הנערות והילדות של הפועל הוד השרון, כך שסך הכל 18 קבוצות תחרותיות פועלות תחתיה.

וכמות מגרשים? שלושה. אחת המיועד לגילים הצעירים (תשיעיות) הנמצא בגני צבי, אחד נוסף בגני צבי בדרג ב’ עם דשא סינתטי ואחד אחרון בנוה הדר, דרג ב' בעל דשא טבעי. "בעירייה מדברים על כך שאין מקום במגרשים", מדגיש משומר בפני ONE. "בערים אחרות מוצאים פתרונות. אפשר גם כאן. לא ביקשנו 100% מהמגרש אלינו. מבינים את הצורך של כולם להשתמש", מסכם משומר.

אייל משומר (באדיבות מכבי כפר סבא)אייל משומר (באדיבות מכבי כפר סבא)

תגובת נאור גלילי, מנכ"ל מכבי ישראל, לאחר פניית ONE בנושא: "ביקשנו לתאם פגישה עם ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, וממתינים שכבודו יענה לפנייה. אנו חושבים שיש ביכולתנו לגשר בין הצדדים על מנת להביא להגדלת הפעילות ביישוב".

תגובת עיריית הוד השרון, לאחר פניית ONE: ״תמיכות עירוניות הן משאב ציבורי הניתנות על פי צורך עירוני ובהתאם לבחינת פעילות העמותות המבקשות אותן ואינן זכות מוקנה של כל גורם המקים עמותה. נוסיף ונציין כי אנשי העמותה השתלטו שלא כדין על מגרשים, תוך התנהלות לא ראויה ומאיימת אל מול מאמני קבוצות אחרות, בגינה הגישה העירייה כנגדם תלונה במשטרה. מצער שמי שמתיימר לעסוק בחינוך ילדים ובני נוער, מתנהל בעצמו באופן מאיים ומטריד כלפי עמיתים למקצוע״.

