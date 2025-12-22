רמי לוז מונה למנהל המקצועי של בני יהודה בנוער

מנהל מקצועי חדש במחלקת הנוער של בני יהודה ת"א: רמי לוז (40), שמונה בקיץ לאותו תפקיד בחטיבה הצעירה, תופס פיקוד על המחלקה כולה, כחודשיים מאז שנפרדה דרכו של מאור בורג מהניהול המקצועי של הקבוצה הבוגרת ושל מחלקת הנוער.

רמי לוז, ששיחק עד אמצע העשור הקודם כבלם וקשר אחורי בקבוצות מהליגות הנמוכות, הצטרף לעולם מחלקות הנוער בעונת 2022/23 כמאמן בקבוצת טרום ג' של מכבי ת"א. עונה לאחר מכן, אימן בצוותא את קבוצות טרום ב' וטרום א' של שלוחת הדרום של הצהובים.

בעונה שעברה ביצע מעבר למחלקת הנוער של עירוני מודיעין, בתחילה שימש כמאמן קבוצת ילדים א' ובהמשך אימן במקביל את קבוצת נערים א' והוביל אותה להישארות בליגה הארצית. בשלהי העונה הצטרף לחטיבה הצעירה של בני יהודה ת"א, בקיץ מונה למאמן קבוצת ילדים א' ולמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה. כעת רמי לוז יתמקד גם בניהול החטיבה העליונה.

מהנהלת בני יהודה ת"א נמסר: "רמי הצטרף למועדון בתום העונה שעברה, מאז בלט ביכולות ניהול גבוהות, מקצועיות, מחויבות והבנה עמוקה בעבודה עם שחקנים צעירים. במועדון בטוחים כי המשך דרכו יתרום רבות לפיתוח מחלקת הנוער ולקידום דור העתיד של המועדון".

צילום: מדיה בני יהודה