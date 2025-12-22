יום שני, 22.12.2025 שעה 19:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3113-2614הפועל ת"א1
2911-3013מכבי חיפה2
2824-4314מכבי נתניה3
2614-2914מכבי ת"א4
2618-2714מכבי פ"ת5
2524-2514בית"ר ירושלים6
2417-2314הפועל ב"ש7
2212-1714בני יהודה8
2226-2914הפועל פ"ת9
2120-2214מ.ס. אשדוד10
1820-2414הפועל כפ"ס11
1829-1914עירוני ק"ש12
1624-2613הפועל רעננה13
1229-1614הפועל ראשל"צ14
1134-1314מכבי הרצליה15
1032-2314הפועל רמה"ש16
1033-1514הפועל חיפה17
138-1114הפועל עכו18

רמי לוז מונה למנהל המקצועי של בני יהודה בנוער

כחודשיים לאחר הפרידה ממאור בורג, הודיעה הנהלת הקבוצה משכונת התקווה על מינויו של שחקן העבר לתפקיד שייתן לו אחריות על המחלקה. הפרטים בפנים

|
רמי לוז לצידו של אלירן עובד (מדיה בני יהודה)
רמי לוז לצידו של אלירן עובד (מדיה בני יהודה)

מנהל מקצועי חדש במחלקת הנוער של בני יהודה ת"א: רמי לוז (40), שמונה בקיץ לאותו תפקיד בחטיבה הצעירה, תופס פיקוד על המחלקה כולה, כחודשיים מאז שנפרדה דרכו של מאור בורג מהניהול המקצועי של הקבוצה הבוגרת ושל מחלקת הנוער.

רמי לוז, ששיחק עד אמצע העשור הקודם כבלם וקשר אחורי בקבוצות מהליגות הנמוכות, הצטרף לעולם מחלקות הנוער בעונת 2022/23 כמאמן בקבוצת טרום ג' של מכבי ת"א. עונה לאחר מכן, אימן בצוותא את קבוצות טרום ב' וטרום א' של שלוחת הדרום של הצהובים.

בעונה שעברה ביצע מעבר למחלקת הנוער של עירוני מודיעין, בתחילה שימש כמאמן קבוצת ילדים א' ובהמשך אימן במקביל את קבוצת נערים א' והוביל אותה להישארות בליגה הארצית. בשלהי העונה הצטרף לחטיבה הצעירה של בני יהודה ת"א, בקיץ מונה למאמן קבוצת ילדים א' ולמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה. כעת רמי לוז יתמקד גם בניהול החטיבה העליונה.

מהנהלת בני יהודה ת"א נמסר: "רמי הצטרף למועדון בתום העונה שעברה, מאז בלט ביכולות ניהול גבוהות, מקצועיות, מחויבות והבנה עמוקה בעבודה עם שחקנים צעירים. במועדון בטוחים כי המשך דרכו יתרום רבות לפיתוח מחלקת הנוער ולקידום דור העתיד של המועדון".

צילום: מדיה בני יהודה

