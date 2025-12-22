לגבי יחזקאל ודבוש: העקיצה של אלונה ברקת

אלונה ברקת ידועה כאחת שלא מפחדת לומר את מה שיושב על ליבה ולהביע ביקורת פומבית כשהיא מרגישה לנכון, וכך היא עשתה גם היום (שני). הבעלים של הפועל באר שבע צייצה בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלה על ההחלטות של תובע ההתאחדות לגבי ההעמדות לדין השבוע.

ברקת צייצה: “חידה – שגיב יחזקאל יורק בירידה לחדר ההלבשה על האוהדים בטרנר, נהוראי דבוש יורק על אוהדי סכנין ומתנצל. את מי משניהם החליט התובע להעמיד לדין? אחידות נוסח ההתאחדות לכדורגל”.

הכעס של הבעלים של הפועל באר מופנה כלפי כך שלטענתה שגיב יחזקאל ירק לעבר האוהדים שלה וגם נהוראי דבוש עשה זאת נגד סכנין, אך בחרו להעמיד את זה שהתנצל בזמן שלא את שחקנה של מכבי תל אביב.