יום שני, 22.12.2025 שעה 19:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
16736-7479הפועל חולון
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14705-7299הפועל ירושלים
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12775-7379עירוני רמת גן
12864-79810מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

לימור מזרחי מונתה למנכ"לית אליצור נתניה

כפי שפורסם אצלנו ב-ONE, שחקנית העבר המעוטרת (55) תנהל את המועדון הצפוני במקום אבידן נגר שעזב. במקביל, היהלומים ממשיכים לחפש אחר מאמן חדש

|
שאק ביוקנן הולך לסל (רועי כפיר)
שאק ביוקנן הולך לסל (רועי כפיר)

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר באתר ONE, לימור מזרחי נכנסה רשמית לתפקיד מנכ"לית אליצור נתניה, כחלק מהשינויים הגדולים המתרחשים במועדון, בתוכם העזיבה של המנהל המקצועי, עידן אבשלום, יושב ראש הקבוצה, אבידן נגר ואתמול גם עזיבת המאמן היווני, אריס ליקויאניס. 

מזרחי כבר נפגשה עם הצוות המקצועי והשחקנים, כדי להכין תכניות עבודה. במועדון אמרו: "אנחנו מאחלים ללימור המון הצלחה בתפקיד החדש, בטוחים ביכולות שלה, ומתרגשים לצאת יחד לדרך חדשה ומלאת אנרגיות".

מזרחי בת ה-55, מי שנבחרה לשחקנית העשור של ישראל בשנות התשעים, פרשה ממשחק פעיל בסוף שנת 2008. בעונת 2010/11 שימשה כעוזרת מאמן אליצור מכבי נתניה מליגת העל. בשנים 2016 ו-2017 מונתה למאמנת נבחרת הקדטיות.

אוהדי אליצור נתניה (רועי כפיר)אוהדי אליצור נתניה (רועי כפיר)

אצל היהלומים ממשיכים במקביל לחפש מאמן, במקום ליקויאניס. כרגע עוזר המאמן, נתנאל דהן, מעביר את האימונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */