יום שני, 22.12.2025 שעה 19:09
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
3010-1716רומא4
2915-2116יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2311-1716לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2120-2116ססואולו10
2118-1816קרמונזה11
2127-1716אודינזה12
2026-1616טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1523-1716קליארי15
1418-1015פארמה16
1424-1616גנואה17
1222-1315ורונה18
1122-1216פיזה19
927-1716פיורנטינה20

המשחק בין מילאן לקומו לא ייערך באוסטרליה

פארסה: אחרי שנשיא הליגה האיטלקית הכריז שהמשחק יועתק ליבשת אחרת, כעת, קונפדרציית הכדורגל של אסיה הטילה תנאים נוספים שהובילה לביטול באופן רשמי

|
שחקני מילאן מאוכזבים (IMAGO)
שחקני מילאן מאוכזבים (IMAGO)

יש דברים עליהם אומרים “רק בישראל”. למיצג החובבנות שקורה כרגע באיטליה, היה ניתן להגיד את צמד המילים האלו, אם זה היה מתקשר למדינתנו, כשהצדדים בפארסה הגדולה שמתרחשת בנוגע לקיום המשחק בין מילאן לקומו באוסטרליה, הנהלת הליגה האיטלקית וקונפדרציית הכדורגל של אסיה אחראיות.

אחרי שבמשך מספר חודשים מדברים על כך שבעקבות אולימפיאדת החורף, שתוזנק מהסן סירו, המשחק בין מילאן לקומו שאמור להתרחש ב-8 בפברואר ישוחק באוסטרליה, כעת צצה בעיה חדשה, שמובילה לכך שההתמודדות תועתק בשנית. לאן? עדיין לא נקבע.

אותה בעיה חלה בעקבות כך שהמגעים בין הנהלת הסרייה א’ לבין קונפדרציית הכדורגל של אסיה, לא הגיעו לסיכום, שכן האחרונה הטילה קשיים ולא סיפקה אישור לקיום המפגש. גם כאשר הנהלת הליגה התיישרה לדרישתם, כולל ההסכמה לכך ששופטים מהיבשת ינהלו את המשחק, הטילה הקונפדרציה תנאים נוספים, לגביהם הצדדים לא היו מוכנים להתפשר.

שחקני קומו. הטיסה לאוסטרליה בוטלה (IMAGO)שחקני קומו. הטיסה לאוסטרליה בוטלה (IMAGO)

כדי להעצים את עומק האבסורד, רק ביום חמישי האחרון, נשיא הליגה, אציו סימונלי, הכריז רגע לפני תחילת המשחק של הרוסונרי נגד נאפולי במסגרת חצי גמר הסופר קאפ, על כך שהמפגש יתקיים כמתוכנן, ואף דיבר על כך שקיבל המלצות לגבי שופטים שיכולים לנהל את ההתמודדות.

בהודעה הרשמית של הליגה האיטלקית נכתב: “המשחק בפרת’ בוטל. בעקבות הסכמה משותפת בין הליגה לממשלת אוסטרליה, שני הצדדים הגיעו להסכמה על מנת להימנע מהפסדים כלכליים מיותרים לאור תנאי אישור מכבידים וסיבוכים של הרגע האחרון שאינם בשליטת הממשלה”.

אציו סימונלי (IMAGO)אציו סימונלי (IMAGO)

לאחר התבאטויותיו בחמישי האחרון, סימונלי דיבר בשנית: “המשחק בין מילאן לקומו בפרת’ בתאריך ה-8 בפברואר הפך לבלתי אפשרי. אנחנו מאמינים שההחלטה הזו היא פספוס הזדמנות בפרויקט הכדורגל האיטלקי המתפתח ברמה הבינלאומית, שמשפיע גם על אוהדי סרייה א’ רבים שחלמו לצפות במפגש הזה בביתם”.

