יום שני, 22.12.2025 שעה 17:01
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1931-2417לידס16
1825-1716נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

"וירץ לא יעזוב בינואר, אלא אם אלונסו יתקשר"

אקס ליברפול דיטמר המאן דיבר על הקשר, שלא מרשים מאז שהגיע: "המועדון מגן עליו, אבל משהו חייב לקרות. אי אפשר להשאיר לעד מתוך תקווה שהמצב ישתנה"

|
אלונסו ו-וירץ (רויטרס)
אלונסו ו-וירץ (רויטרס)

דיטמר המאן, קשר העבר של נבחרת גרמניה וליברפול, התייחס למצבו של פלוריאן וירץ ואמר לתקשורת האנגלית כי למרות חוסר ההסתגלות של הקשר הצעיר לקבוצתו הנוכחית, הוא אינו מאמין שיעזוב כבר בחלון ההעברות של ינואר, למעט תרחיש אחד.

“זה כבר חג המולד והוא עדיין לא כבש שער”, אמר חמאן בן ה-52. “צפיתי כמעט בכל המשחקים שלו. ההופעות הטובות ביותר שלו היו בליגת האלופות, שם הכדורגל שונה, פחות תזזיתי, פחות מהיר ופחות פיזי”.

עוד הוסיף קשר העבר: “המועדון מגן עליו, אבל משהו חייב לקרות. אם המצב יימשך כך עד פברואר או מרץ, יהיה צורך לקבל החלטה לגבי הקיץ. אי אפשר להחזיק שחקן שעלה 140 מיליון אירו במשך שנה רק מתוך תקווה שהמצב ישתנה. זה לא קרה עד עכשיו”.

צ'אבי אלונסו: "אני מוכן לכל מה שיגיע"

עם זאת, חמאן סבור כי בינואר הקרוב וירץ לא יזוז: “הוא לא יעזוב בחורף, אלא אם צ’אבי אלונסו יגיד שהוא רוצה אותו בריאל מדריד”. השניים שיתפו פעולה בעבר בבאייר לברקוזן, וכעת נראה כי עתידו של וירץ עשוי להיות תלוי גם במאמנו לשעבר.

