"וירץ לא יעזוב בינואר, אלא אם אלונסו יתקשר"

דיטמר המאן, קשר העבר של נבחרת גרמניה וליברפול, התייחס למצבו של פלוריאן וירץ ואמר לתקשורת האנגלית כי למרות חוסר ההסתגלות של הקשר הצעיר לקבוצתו הנוכחית, הוא אינו מאמין שיעזוב כבר בחלון ההעברות של ינואר, למעט תרחיש אחד.

“זה כבר חג המולד והוא עדיין לא כבש שער”, אמר חמאן בן ה-52. “צפיתי כמעט בכל המשחקים שלו. ההופעות הטובות ביותר שלו היו בליגת האלופות, שם הכדורגל שונה, פחות תזזיתי, פחות מהיר ופחות פיזי”.

עוד הוסיף קשר העבר: “המועדון מגן עליו, אבל משהו חייב לקרות. אם המצב יימשך כך עד פברואר או מרץ, יהיה צורך לקבל החלטה לגבי הקיץ. אי אפשר להחזיק שחקן שעלה 140 מיליון אירו במשך שנה רק מתוך תקווה שהמצב ישתנה. זה לא קרה עד עכשיו”.

עם זאת, חמאן סבור כי בינואר הקרוב וירץ לא יזוז: “הוא לא יעזוב בחורף, אלא אם צ’אבי אלונסו יגיד שהוא רוצה אותו בריאל מדריד”. השניים שיתפו פעולה בעבר בבאייר לברקוזן, וכעת נראה כי עתידו של וירץ עשוי להיות תלוי גם במאמנו לשעבר.