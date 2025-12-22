יום שני, 22.12.2025 שעה 19:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

שועה בספסל בית"ר, פיינגזיכט יפתח במכבי חיפה

פורסמו ה-11 של כל ברק למשחק הגדול ב-20:30: אצילי, חוגי וטבארש יעלו בצהוב-שחור, המארחת עם 3 בלמים שמאליים עם גולדברג ועיסאת. כל השאר בפנים

|
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-15 של ליגת העל ייחתם היום (שני, 20:30) עם משחק ענק באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה, שמגיעה מהמקום השישי טרם ההתמודדות, מארחת את בית”ר ירושלים, שמגיעה מהמקום השני טרם המפגש, בקרב בין שתיים מהקבוצות הכי גדולות במדינה.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, קני סייף, ליסב עיסאת, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, לוקה גדראני, ברייאן קרבאלי, ירדן כהן, איילסון טבארש, ירין לוי, דור מיכה, עומר אצילי, ג’ונבוסקו קאלו ודור חוגי.

ברק יצחקי וברק בכר (עמרי שטיין)ברק יצחקי וברק בכר (עמרי שטיין)

הירוקים מגיעים למשחק בכושר הטוב ביותר שלהם העונה. שבעה משחקים מאז חזר לקדנציה נוספת במועדון, ברק בכר עדיין לא הפסיד, ובשלושת המשחקים האחרונים אף לא הסתפק בתיקו ורשם ניצחונות, כשמי שנכנסו לקצב הם עלי מוחמד, מיכאל אוחנה וגיא מלמד שמקבלים את הקרדיט תחתיו. הקבוצה מהכרמל יודעת שניצחון יעלה אותה אל המקום הרביעי, בעוד תיקו יספיק לה כדי לעלות אל המקום החמישי.

בצד השני, הקבוצה מהבירה יודעת שעבורה מדובר בהזדמנות פז לשפר את מעמדה במאבק האליפות, זאת אחרי שהמוליכה הפועל באר שבע ספגה 3:0 מפתיע מעירוני טבריה ומכבי תל אביב סיימה ב-1:1 מול מכבי נתניה. חניכיו של ברק יצחקי יודעים שניצחון שלהם יצמק את הפער מהפסגה לשתי נקודות בלבד ויגדיל על הדרך את הפער מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ לארבע נקודות.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים. בפעם הראשונה, בסמי עופר, במסגרת משחק האירופאיות של גביע הטוטו, בית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:2 משערים של עומר אצילי וסילבה קאני, שכיום כבר משחק במדי מכבי חיפה. בליגה, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי כשזכורה במיוחד ההרחקה בדקה העשירית של זוהר זסנו, עבורו זה היה המשחק האחרון במדי בית”ר, שכן מיד לאחריו עבר למכבי חיפה בשורותיה הוא משחק כיום.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */