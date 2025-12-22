שועה בספסל בית"ר, פיינגזיכט יפתח במכבי חיפה

המחזור ה-15 של ליגת העל ייחתם היום (שני, 20:30) עם משחק ענק באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה, שמגיעה מהמקום השישי טרם ההתמודדות, מארחת את בית”ר ירושלים, שמגיעה מהמקום השני טרם המפגש, בקרב בין שתיים מהקבוצות הכי גדולות במדינה.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, קני סייף, ליסב עיסאת, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, לוקה גדראני, ברייאן קרבאלי, ירדן כהן, איילסון טבארש, ירין לוי, דור מיכה, עומר אצילי, ג’ונבוסקו קאלו ודור חוגי.

ברק יצחקי וברק בכר (עמרי שטיין)

הירוקים מגיעים למשחק בכושר הטוב ביותר שלהם העונה. שבעה משחקים מאז חזר לקדנציה נוספת במועדון, ברק בכר עדיין לא הפסיד, ובשלושת המשחקים האחרונים אף לא הסתפק בתיקו ורשם ניצחונות, כשמי שנכנסו לקצב הם עלי מוחמד, מיכאל אוחנה וגיא מלמד שמקבלים את הקרדיט תחתיו. הקבוצה מהכרמל יודעת שניצחון יעלה אותה אל המקום הרביעי, בעוד תיקו יספיק לה כדי לעלות אל המקום החמישי.

בצד השני, הקבוצה מהבירה יודעת שעבורה מדובר בהזדמנות פז לשפר את מעמדה במאבק האליפות, זאת אחרי שהמוליכה הפועל באר שבע ספגה 3:0 מפתיע מעירוני טבריה ומכבי תל אביב סיימה ב-1:1 מול מכבי נתניה. חניכיו של ברק יצחקי יודעים שניצחון שלהם יצמק את הפער מהפסגה לשתי נקודות בלבד ויגדיל על הדרך את הפער מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ לארבע נקודות.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים. בפעם הראשונה, בסמי עופר, במסגרת משחק האירופאיות של גביע הטוטו, בית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:2 משערים של עומר אצילי וסילבה קאני, שכיום כבר משחק במדי מכבי חיפה. בליגה, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי כשזכורה במיוחד ההרחקה בדקה העשירית של זוהר זסנו, עבורו זה היה המשחק האחרון במדי בית”ר, שכן מיד לאחריו עבר למכבי חיפה בשורותיה הוא משחק כיום.