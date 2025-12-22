יום שני, 22.12.2025 שעה 15:16
כדורגל ישראלי

הנחיות המשטרה לקראת מכבי חיפה נגד בית"ר

פתיחת השערים, האכיפה בכניסה, פירוטכניקה וכיסויי פנים. הדגשים של משטרת ישראל לפני המשחק בסמי עופר (20:30): "התערבות משטרתית תעשה בהתאם לדין"

המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)
משטרת ישראל סיימה את היערכותה לקראת המשחק בין מכבי חיפה לבית”ר ירושלים הערב (שני) ב-20:30, במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל. לקראת ההתמודדות בסמי עופר, המשטרה הוציאה את ההנחיות והדגשים שלה:

“החל מהשעה 18:30 ייפתחו שערי האצטדיון לקהל האוהדים. בשל הבידוק הקפדני הצפוי בשערי הכניסה, מומלץ לציבור האוהדים להקדים את הגעתם לאצטדיון ככל הניתן.

ניהול המשחק מצוי באחריות אזרחית על פי חוק הספורט. התערבות משטרתית, ככל שתידרש, תיעשה בהתאם לדין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים. המשטרה מדגישה: הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו. בכניסה לאצטדיון יתבצע בידוק קפדני, שיכלול בדיקה באוהלי בידוק, מערכות שיקוף ובקרה מתוגברת באמצעות מצלמות אבטחה”.

עוד במשטרה הוסיפו: “איסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים (מסכות סקי וכדומה) בהתאם להנחיות המשטרה ולחוק הספורט. אוהד/ת שיגיעו עם פריט אסור יהיו חשופים לקנס של 500 ש"ח ולהרחקה של 30 ימים ממשחקי כדורגל”.

בכל אירוע חירום יש להישמע להנחיות המשטרה ואנשי האבטחה, חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק, לא תותר הכנסת אלכוהול למקום, ולא תותר כניסת אוהדים תחת השפעת אלכוהול. לא תותר כניסה עם נשק לתחומי האצטדיון, חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה. מדובר באמצעים מסוכנים, ותבוצע בנושא זה אכיפה. אוהד שייתפס עם פירוטכניקה יאכף בהתאם לחוק הספורט. הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד. מעבר בין שערים ואי-ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים מהווים עבירה על החוק ויטופלו בהתאם”.

עוד במשטרה שמו זרקור לציבור הנהגים: “בשל שינויים עתיים שהמשטרה תבצע בהסדרי התנועה, צפויים עומסים בצירים המובילים לאצטדיון. אין להגיע לסביבת האצטדיון למי שאינו בעל תו חניה או תושב שכונת נאות פרס.

יוקם מערך תחבורה ציבורית מעובה (קו 1) ממרכזית הקריות / לב המפרץ / חוף הכרמל, שיקבלו עדיפות בצירי התנועה וקדימות מעבר ברמזורים בדרך למשחק. בסיום המשחק יוצב מערך מטרוניות מעובה בסמוך לאצטדיון על כביש 4, ליד צומת הפסל. המשטרה קוראת לציבור הרחב לעשות שימוש בתחבורה הציבורית, על מנת לייעל את ההגעה והיציאה מהמשחק. חניונים מוסדרים בסמוך לאצטדיון: חניון עפר בסמיכות לבניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק, חניון קסטרא”.

במשטרת ישראל סיכמו: “אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק, ולייצר אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם”.

