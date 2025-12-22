וובה בראון ובן שהר ביקרו במרכז הרפואי "שמיר"

בזמן שבישראל מברכים על הנר השמיני של חג חנוכה, שחקני הכדורגל בן שהר ו-וובה בראון, ביקרו היום (שני) במחלקת הילדים במרכז הרפואי על שם שמיר (ביה"ח אסף הרופא), כחלק מיוזמה של חברת מאצ'דיי.

שהר ובראון ביקרו במחלקות השונות בביה"ח לילדים וביניהן מחלקת האורטופדיה, אלרגיה וטיפול נמרץ, פגשו את הילדים, חילקו להם סופגניות, שוחחו עימם והצטלמו איתם. כמו כן, חילקו סופגניות לצוותים הרפואיים והודו להם על עבודת הקודש.

"אני חושב שבעיקר באנו לשמח ולתת מעצמנו את המעט שאנחנו יכולים", אמר בן שהר בסיום הביקור. "גם בשביל הילדים האלה ובשביל הצוותים שנמצאים באנו לעשות טוב". עבור שהר ובראון לא מדובר בפעילות יוצאת דופן: "אנחנו משתדלים להגיע לא רק בחנוכה ולא רק בחגים. אנחנו באים לתת מעצמנו גם כאנשים שמוכרים ולשמח ילדים שמכירים אותנו.

“המעט שאנחנו יכולים לעשות טוב זה לשמח. ואם נשמח ילד אחד, מבחינתי זה באמת לשמח עולם ומלואו. וזו לא קלישאה, כי באמת זה עושה לנו טוב על הלב ונותן סיפוק גדול כשלהם טוב. חונכנו לעשות את זה מגיל צעיר במועדונים שגדלנו ולאחר מכן שיחקנו בהם. אני מקווה שנמשיך לשמח בעתיד גם", סיכם שהר.