יום שני, 22.12.2025 שעה 15:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

וובה בראון ובן שהר ביקרו במרכז הרפואי "שמיר"

השחקנים הסתובבו במחלקת הילדים, חילקו סופגניות, שוחחו עם הנוכחים והודו לצוותים הרפואיים. שהר: "חונכנו לעשות טוב ונקווה להמשיך ככה גם בעתיד"

|
וובה בראון ובן שהר מחלקים סופגניות (מאצ'דיי)
וובה בראון ובן שהר מחלקים סופגניות (מאצ'דיי)

בזמן שבישראל מברכים על הנר השמיני של חג חנוכה, שחקני הכדורגל בן שהר ו-וובה בראון, ביקרו היום (שני) במחלקת הילדים במרכז הרפואי על שם שמיר (ביה"ח אסף הרופא), כחלק מיוזמה של חברת מאצ'דיי.

שהר ובראון ביקרו במחלקות השונות בביה"ח לילדים וביניהן מחלקת האורטופדיה, אלרגיה וטיפול נמרץ, פגשו את הילדים, חילקו להם סופגניות, שוחחו עימם והצטלמו איתם. כמו כן, חילקו סופגניות לצוותים הרפואיים והודו להם על עבודת הקודש.

"אני חושב שבעיקר באנו לשמח ולתת מעצמנו את המעט שאנחנו יכולים", אמר בן שהר בסיום הביקור. "גם בשביל הילדים האלה ובשביל הצוותים שנמצאים באנו לעשות טוב". עבור שהר ובראון לא מדובר בפעילות יוצאת דופן: "אנחנו משתדלים להגיע לא רק בחנוכה ולא רק בחגים. אנחנו באים לתת מעצמנו גם כאנשים שמוכרים ולשמח ילדים שמכירים אותנו.

וובה בראון ובן שהר (מאצ'דיי)
וובה בראון מחלק סופגניות (מאצ'דיי)
וובה בראון מחלק סופגניות (מאצ'דיי)
וובה בראון ובן שהר מחלקים סופגניות (מאצ'דיי)
וובה בראון ובן שהר עם הילדים (מאצ'דיי)

 “המעט שאנחנו יכולים לעשות טוב זה לשמח. ואם נשמח ילד אחד, מבחינתי זה באמת לשמח עולם ומלואו. וזו לא קלישאה, כי באמת זה עושה לנו טוב על הלב ונותן סיפוק גדול כשלהם טוב. חונכנו לעשות את זה מגיל צעיר במועדונים שגדלנו ולאחר מכן שיחקנו בהם. אני מקווה שנמשיך לשמח בעתיד גם", סיכם שהר.

