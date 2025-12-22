ורד ירשום בכורה בסגל, שוהם ישמור על ה-11

לאחר הניצחון במחזור שעבר על הפועל ראשל"צ, מכבי פ"ת תרצה לנצח הערב את הפועל כפר שלם ולנצל את מעידתה של מכבי הרצליה במטרה לבסס את מקומה בפסגת טבלת הליגה הלאומית.

הבשורה הטובה עבור המאמן נועם שוהם תהיה הצבתו של הקשר עידן ורד בסגל הקבוצה, לראשונה מאז חתם בשנית במועדון, כאשר לאחרונה הוא קיים אימונים מלאים ויוכל לקבל הערב דקות: "מצפה לנו משחק קשה מאוד נגד קבוצה חזקה שבסיבוב הקודם התקשינו מאד מולה ולא סתם היא בצמרת", אמר ורד. "אנחנו צריכים לשמור על העקרונות שלנו ולהמשיך מהניצחון בשבוע שעבר בשביל לפתוח פער מהמקום השלישי".

שוהם, שקל לתת לבלם הרכש איתן טיבי את חולצת ההרכב במקומו של בן והבה, אך לפחות לפי האימון המסכם, נראה שווהבה כן יפתח. ההרכב הערב צפוי להיות זהה לזה שניצח את הקבוצה של דוד מרטן, כשלירן חזן יישאר על הספסל שבוע אחד נוסף.

"בליגה הלאומית בסיבוב השני המשחקים הרבה יותר צמודים וקשים. כפר שלם היא קבוצה מצוינת שהקשתה עלינו מאוד בסיבוב הראשון. התכוננו למערכים ולאתגרים שכפר שלם יציבו לנו. נבוא צנועים ונחושים כדי לפתוח את הסיבוב השני עם ניצחון", אמר המאמן שוהם לקראת המפגש מול הקבוצה אותה אימן אשתקד.

ההרכב המשוער: מרקו וולף, עומר שירזי, מוחמד הינדי, בן והבה (איתן טיבי), אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, סמואל אווסו, חוסה קורטז, עידן דהן ופרנק ריבולייה