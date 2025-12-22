"חיפה תתחנן על מקום באירופה אם בית"ר תנצח"

בית”ר ירושלים ומכבי חיפה ייפגשו הערב (שני, 20:30) באצטדיון סמי עופר למשחק לוהט שינעל את המחזור ה-15 של ליגת העל. דובר הקבוצה מהבירה לשעבר ופאנליסט פודקאסט בית”ר ירושלים ב-ONE, אושרי דודאי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת ההתמודדות.

מה יהיה היום?

”אני חושב שהפערים המצויים בטבלה יכולים קצת להיטשטש בחסות משחק הבית של מכבי חיפה והקהל, למרות שגם הקהל של בית”ר מגיע לסמי עופר ויודע לעשות את שלו. עם החיסורים משני הצדדים בבית”ר ירושלים לא תלויים בכל שחקן, אבל נענשים על מקבץ שחקנים. חיסרון של שחקן לא בהכרח ישפיע על היכולת של בית”ר. אם ניקח את הדוגמה ששועה הורחק בתחילת העונה ובית”ר עדיין צברה נקודות, כך גם אצילי ויונה. בבית”ר ירושלים אין ואקום, יש מי שממלא את החלל. לכל אחד יש מקום וכל אחד יכול לתת את שלו, אני חושב שיהיה ניצחון קליל לבית”ר”.

אם נגיד שיונה בוודאות לא משחק ושועה כנראה לא יפתח, מי בעיניך יכול להיות איש המפתח של הבית”ר שהוא לא אצילי?

”ירין לוי, מוזי וגם זיו בן שימול בקונסטלציה מסוימת”.

עדי יונה (אורן בן חקון)

מה קרה אתה כזה חיובי?

”אני רואה את מה שקורה מבחינה מקצועית ושמייצרים שקט, וזה חיובי. בית”ר לדעתי במסלול למעלה. יש לי חבר טוב שאומר ‘החץ כלפי מעלה אז החץ כלפי מעלה’”.

במשחק שנגדך משחקים 5 שחקנים שמאליים בהגנה, זה משהו שכמאמן אתה יכול להתכונן אליו?

”זה לא בהכרח הרגל אלא יותר התיאום והציוות שלהם. יכולה להיות לאור הפציעות שישימו מישהו עם ימין דומיננטית. במכבי חיפה בהכרח תלויים בסק, והחיסרון שלו הוא הרבה יותר רלוונטי מאשר הרגל של השחקנים”.

עבדולאי סק (עמרי שטיין)

תוצאה שלך?

”1:2 או 1:3 לבית”ר ירושלים”.

אחרי זה תגיד שרצים לאליפות?

”לא תשמע את זה ממני. שום תוצאה הערב לא תנעץ את בית”ר ירושלים לכיוון כזה או אחר. ניצחון של בית”ר ייתן למכבי חיפה להתחנן על מקום לאירופה בשנה הבאה”.