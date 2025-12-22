"האב מורחק והבן יועבר מיידית לקבוצה אחרת"

בתאריך ה-28.11.2025 התרחש במשחק בין א.ס רמת השרון למכבי ראשון לציון, באולם “אורנים” שברמה”ש בליגת העל בכדוריד אירוע חריג במיוחד, כשאביו של אחד השחקנים של האורחת מראשון התווכח עם המאמן ואף ליווה אותו אל מחוץ לאולם תוך קללות ואיומים.

היום (שני) הוציא המועדון הודעה ובה נכתב: ”לאחר משחק קבוצת הבוגרים של המועדון באולם ״אורנים״ ברמת השרון מול הקבוצה המקומית, התרחש אירוע אלימות חמור. אביו של אחד מהשחקנים השתלח במאמן הקבוצה, תוך שימוש באלימות מילולית קשה, ליווה אותו לרכבו תוך שימוש בשפה בוטה, והתנהגותו גבלה באלימות פיזית.

“יצוין כי להתנהגות זו קדמו אירועים עם מאפיינים דומים במהלך משחקי הקבוצה האחרונים בעונה הנוכחית. בנוסף, בעונה הקודמת התרחש אירוע דומה במשחקי קבוצת הנוער של המועדון, שבעקבותיו קיבלה הנהלת האגודה החלטה לסגור את משחק קבוצת הנוער הביתי לקהל.הנהלת המועדון רואה בחומרה רבה את אירוע האלימות האמור, והיא נחושה להיאבק בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל תופעה של אלימות, מכל סוג שהוא”.

המועדון גם הודיע שבהתאם להחלטת ועדת המשמעת, האב מורחק מכל משחקי הקבוצה בכל המסגרות לאלתר, והבן (השחקן) יועבר מיידית לכל קבוצה אשר תרצה בו ללא תמורה. ההנהלה פנתה בסיום לקהל הרחב וכתבה: ”הנהלת האגודה פונה בקריאה ברורה וחד-משמעית לכלל האוהדים לנהוג באחריות ולהימנע לחלוטין מכל גילוי של אלימות, מילולית או פיזית”.