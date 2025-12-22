יום שני, 22.12.2025 שעה 14:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"על מכבי ת"א לחדד נהלים לגבי עבירות משמעת"

אבי נמני על הצהובים ב"שיחת היום": "עדיין יכולים לקחת אליפות, אולי כדאי לבדוק מה קורה עם קמארה מבחינה אישית". וגם: הפתרון מול הקהל וינואר

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב לא הצליחה גם אתמול (ראשון) לצאת מהמשבר שלה. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ רשמה 1:1 מול מכבי נתניה והיא ניצחה פעם אחת בלבד בתשעת המשחקים האחרונים שלה. אגדת העבר של הצהובים ופאנליסט פודקאסט מכבי תל אביב ב-ONE, אבי נמני, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מקודם אמרנו שלמכבי ת”א יש יותר מדי צרות, גם עם הקהל, גם עם הסגל שלדעתי לא מספיק טוב ואיכותי, והמזל שלה שהליגה העונה מאוד חלשה.
”אני חד וחלק מסכים אתך, אני חושב שהסגל של מכבי ת”א פחות טוב מהעונה שעברה והרמה של הליגה כן ירדה העונה, כל הקבוצות נחלשו, אולי בית”ר ירושלים כן התחזקה. הרמה ירדה, גם הפועל באר שבע של השנה פחות טובה מהעונה שעברה.

אבל עדיין לא הייתי מרים ידיים לגבי מכבי ת”א, אני עדיין חושב שהיא כן יכולה לקחת אליפות. היא צריכה לעשות כמה פעולות חכמות גם מקצועית, אבל לפני הכל ליישר את ההדורים עם הקהל ולא ממקום של חולשה. כי מי שחושב שבלי קהל אפשר לזכות באליפות, שיידע שזה בלתי אפשרי”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

ראיתי באיזה מקום שהציעו שאתה תהיה המתווך בין הקהל למועדון.
”יש הרבה מאוד אנשים טובים שיכולים לתווך, אבל זה צריך לבוא משני הצדדים. שמכבי ת”א תראה נכונות וגם הקהל. כי בסוף זה מאוד פשוט, המתמטיקה ברורה ובסוף הקבוצה נפגעת. למרות שאתמול היו סממנים אופטימיים, הגיעו 5,000 אוהדי מכבי ת”א לנתניה. הקהל דחף ותמך, אז אפשר גם אחרת. צריך ששני הצדדים יורידו אגו”.

מכבי ת”א שיחקה שבלוני, זה לא הכדורגל היפה שאפיין אותה. גם מבחינת היכולת של השחקנים חוץ מפעולות אישיות פה ושם, משהו תקוע בקבוצה.
”מכבי ת”א אתמול באה במוד טוב, לא במוד של החודש וחצי האחרונים. היא באה עם רעב, תוססת, אגרסיבית, ההרחקה של קמארה שיבשה את הכל, אבל ראינו מכבי אחרת. עם זאת, האיכות לא מספק טובה, למכבי ת”א יש בעיה בחלק הקדמי”.

אמרת בפודקאסט מכבי ת”א ב-ONE שהקבוצה תביא שלושה שחקנים, קיבלת פידבקים על זה ממכבי?
”בוא נגיד שלא התלוננו על זה”.

זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

אני פסימי לגבי האפשרות הזו כי החלון קצר יותר מחלון ינואר רגיל.
”לא לא, החלון עד אמצע פברואר”.

אני אנסח אחרת, החלון קצר כי ינואר מגיע עוד 9 ימים, אבל החלון נפתח שבועיים לאחר מכן ובתווך יש 4 משחקי ליגה, שזה פרק זמן שאתה יכול לשרוף בו עונה. אז זה מרגיש כאילו יגיעו ל-14 בינואר ויעשו את החישוב של ‘טוב כבר העונה גמורה, אז למה שנביא עכשיו 4 שחקנים’.
”למכבי ת”א יש משחקים נוחים על הנייר”.

אמרת נכון, על הנייר, ראינו את טבריה מדהימה את ב”ש. הכל מוזר באיך שהעונה הזו מתנהלת. מה זה אומר על מכבי ת”א שיש לה כל כך הרבה הרחקות? 4 אדומים העונה, אני אומר שזה מאמן שמאבד שליטה.
"אפשר לעשות טעויות, אבל מה שקרה עם קמארה אתמול זה לא היה אדום של עבירה, הוא כבר לקח את הכדור ואז הוסיף חבטה. הוא היה מאוד עצבני. אולי מכבי צריכה לבדוק מה קורה עם קמארה מבחינה אישית”.

אביב קליין מוציא כרטיס אדום למוחמד עלי קמארה (רדאד גאביב קליין מוציא כרטיס אדום למוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

תסכים איתי אבל שזה אירוע אחר האדום של משפתי עם התקרית מול שועה ושל קמארה עם המכה הזו, לעומת האדום של עידו שחר שפספס תיקול או רוי רביבו שקיבל צהוב שני על עבירה לגיטמית. אלה אדומים של קבוצה שאיבדה את העשתונות שלה.
”וגם האירוע עם אנדרדה מול ב”ש בסוף. מכבי ת”א צריכה לחדד את הנהלים גם מבחינת עבירות המשמעת, צריך להתעסק בעיקר בכדורגל, זה בסך הכל פער של שש נקודות מהפסגה ואנחנו בסוף דצמבר, יש עוד חצי עונה והכל פתוח. מכבי צריכה קודם כל לסדר את עניין הקהל, זה הכי חשוב, וגם את הסגל שהוא לא מספיק איכותי, למרות שאני לא חושב שהסגלים של הקבוצות האחרות יותר טובים משל מכבי”.

איך אתה רואה את המשחק הערב בין מכבי חיפה לבית”ר?
”שקול לחלוטין, חושב שייגמר בתיקו”.

אני הולך עם בית”ר, אני חושב שאצילי הערב מתפוצץ בסמי עופר. בית”ר בישלה אותו היטב. ההגנה של חיפה בעייתית.
”אין ספק שזה משחק מאוד מעניין הערב”.

