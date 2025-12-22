על קריאות נגד המשטרה: הפועל ת"א תעמוד לדין

לקראת נעילתו של המחזור ה-15 בליגת העל, תובע ההתאחדות החליט להעמיד את הפועל תל אביב לדין משמעתי בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות. הדיון יתקיים ביום רביעי 24.12.25 בשעה 16:00.

בדו”ח שהוצג נכתב על אוהדי האדומים: “בארבעה פרקי זמן שונים (עליית שחקנים לחימום, לאחר ירידת השחקנים מהחימום, לפני שריקת הפתיחה ובירידה למחצית) שרו אוהדי הפועל ת”א ‘שואה למשטרה, אני שונא מג”ב, אני שונא יס”מ, אני אדום בדם’, במשך כדקה בכל אירוע. עם ירידת השחקנים להפסקה, פתחו אוהדי הפועל ת”א בשירת ‘סרגורף מת’. הכוונה למפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף. השירה נמשכה כדקה”.

בנוסף, תובע ההתאחדות החליט להעמיד גם את הפועל באר שבע לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים, פגיעה ע"י אוהדים והתנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים. הדיון יתקיים ביום רביעי 24.12.25 בשעה 16:00.

שחקני הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

בעיקרו של דו”ח השופט בנוגע לדרומיים נכתב: “הזמן החימום הושלכה לעברנו סיגריה דולקת מיציע שאיכלס את אוהדי הפועל ב”ש. הסיגריה נחתה על המשטח בסמוך לעוזר השופט שחר רחמיאן וראה את זה אבי גולדשטיין עוזר 1, דבר הגרם לנו מבחירה לעבור להתחמם בצד השני.

“בדקה ה-21 במהלך המשחק נזרקה סיגריה דולקת מהיציע שאיכלס את אוהדי הפועל ב”ש לכיוון עוזר השופט רחמיאן (יש לציין ששחר דיווח על האירוע ולא ראיתי). הסיגריה נחתה בסמוך לשחר בסמוך לקו החוץ. בדקה ה-65 נזרקו 2 סיגריות אלקטרוניות מיציע אוהדי הפועל ב”ש למרכז המגרש לכיוון שלי ולא עליי ולא פגעו, יש לציין שלא ראיתי ומי שדיווח לי הינו עוזר 2 שחר רחמיאן. הן נחתו בסמוך למרכז המגרש.

“בדקה ה-79 נזרקה מכיוון יציע אוהדי ב”ש מצית לעבר המשטח ונחתה בתחומי המגרש, יש לציין שאת האירוע ראה עוזר 2 רחמיאן. בדקה ה-81 ירקו מהיציע שאיכלס את אוהדי ב”ש לכיוון עוזר השופט רחמיאן שדיווח לי על האירוע ולא ראיתי, היריקות פגעו ברגלו. בדקה ה-83 נזרקה מצת מיציע אוהדי ב”ש לכיוון המשטח ונחתה בתוך תחומי המשטח”.

אוהדי הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

נהוראי דבוש, שחקנה של מ.ס אשדוד, יעמוד גם הוא לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת והפרת סדר לאור האירוע במשחק של הקבוצה מעיר הנמל נגד בני סכנין. הדיון יתקיים ביום רביעי 24.12.25 בשעה 16:00.

בדו”ח נכתב: “כ-6 דקות לאחר שריקת הסיום ובזמן שנערכו ראיונות על ידי זכיין השידור, שמעתי מהומה מכיוון שדה המשחק. יצאתי ממנהרת השחקנים לראות מה קרה וראיתי את שחקן מ.ס אשדוד, נהוראי דבוש (מספר 7), יורק לעבר הקהל של בני סכנין שישב ביציע המערבי ובנוסף גם ניסה להגיע אליהם לאחר שהם קיללו אותו.

“האירוע נגמר בעזרת אנשי האבטחה שלקחו את השחקן והכניסו אותו לחדר ההלבשה. עדכנתי את שופט המשחק באירוע, השופט אמר לי שהוא לא מציין זאת בדו”ח השיפוט, מכיוון שאף אחד מצוות השיפוט לא נכח ולא ראה את האירוע”.