"תפקידי כסוכן הוא להעיז, האמנתי באוחנה"

אחרי שלא כל כך נספר אצל דייגו פלורס, מיכאל אוחנה חזר לעניינים ובגדול תחת ברק בכר במכבי חיפה. סוכנו של הקשר, אריאל בוזורגי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על השינוי תוך כדי העונה של נציגו וגם על המשחק של מול בית”ר ירושלים.

האמנת שנפנה אליך בכזו הקדמה, שמיכאל אוחנה הפך לשחקן משמעותי במכבי חיפה אחרי תחילת העונה?

“האמנתי בזה מלכתחילה, אם לא אז לא הייתי יוזם את המהלך למכבי חיפה. עוד בחתימה בטבריה בשנה שעברה לא ידעתי אם זה יצא לפועל אבל כן כיוונתי שזה מה שיקרה בסופו של יום. טבריה רצו שתהיה אופציה לעוד עונה אבל באמת האמנתי שמהלך כזה יקרה”.

אתה פנית והצעת למכבי חיפה?

“כן”.

מה הייתה התגובה הראשונית של רפאלוב?

“נכון שבהתחלה זה היה קצת תמוה לכל הצדדים, אבל החבר’ה במכבי חיפה מבינים עניין והשוק לא היה מוצף בקשרי 10 איכותיים, הייתה לחיפה הזדמנות באמת לקבל שחקן שאומנם הוא לא בעלייה אבל כן היה טוב. יש פה ווין ווין סיטואיישן לשני הצדדים”.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

כשאתה מוכר אותו למכבי חיפה ובסוף רפאלוב משתכנע, היית פה איש מכירות מצוין. אין ספק שאוחנה היה כישרון גדול, אבל הפציעות פגעו בו מאוד.

“תפקידי כסוכן זה להעז, ולהראות שאני מאמין בשחקן שלי. בסופו של יום מיכאל הוא בחור נבון גם מחוץ למגרש והוא הבין שבשביל לעשות קפיצת מדרגה הוא צריך להביא גם נדבך של לחץ, ניצחון במאבקים וכל הפרמטרים האלה. אנחנו רואים את השינוי שלו היום. בכדורגל המודרני אתה לא יכול להסתמך רק על יכולת אישית”.

איך התחושות שלו למשחק היום נגד בית”ר, אחרי שהוא התחיל במדיה טוב ואז הפציעה שוב פגעה בו?

“מיכאל הוא ילד מיוחד, הוא לא ניזון מתקשורת ואני גם משתדל לנתק אותו כמה שאפשר. הוא ירושלמי, הוא שיחק בבית”ר ירושלים. בסופו של יום יש התרגשות כמו בכל משחק, אולי פה קצת יותר בגלל שזה הבית שלו”.

איזה מיכאל אתה חושב שנראה הערב בסמי עופר?

“אני מייחל שהוא ימשיך ביכולת הטובה, בקסם שהוא נותן ובהנאה”.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

אני רואה שהוא גם יותר בהגנה, זה לא מיכאל שראינו בעבר. משהו בחיבור עם בכר עושה שם טוב.

“לא צריך להגיד כמה בכר מאמן מצוין, הוא מעריך את מיכאל והם זכו יחד בתארים. זה עוזר לו שיש מאמן שמאמין בו ככה. הוא ממשיך לעבוד, אני חושב שכרגע הוא במימוש יכולת של 50%”.

החוזה שלו הוא עד סוף העונה?

“יש לו אופציה לעונה נוספת”.

איך יגמר המשחק היום?

“מקווה שנהנה כולנו”.