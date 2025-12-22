"משרד הפנים יכול להחריג, אין אמא ואבא לדבר"

אולימפיאדת החורף מתקרבת בצעדי ענק ותערך מה-6 בפברואר עד ה-22 בפברואר, במילאנו ובקורטינה שבאיטליה. עו”ד אנה משה עלתה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE, על הספורטאים שהיא מייצגת ולא יכולים להיכנס לאותה אולימפיאדה בגלל שאין שר פנים שיחתום להם על הדרכון, כפי שנחשף ב”שיחת היום”.

איפה עומדים כעת העניינים מבחינת הספורטאים?

”שלושת הספורטאים האלה הם עולים חדשים מ-3 ארצות, חלקם עלו כבר לפני כמה שנים והיה להם דרכון שלא חודש. כל הבקשות הוגשו מזמן ופשוט אין מי שיחתום וייתן דרכון”.

כמה הם נמצאים בלחץ?

”תאר לך שכל החיים אתה מתאמן לעשות קריטריון לתחרות הכי גדולה שיש ועשית אותו, אבל בגלל תקנה של משרד הפנים אתה לא יכול להשתתף בתחרות ולהגן על דגל ישראל, איך זה מרגיש? זה ספורט, זה לא משהו שיכול לקרות עוד חודשיים שוב, זה חד פעמי. הם עלו לארץ, אנחנו רוצים שיעלו לפה אנשים מדהימים והם רוצים להתחרות תחת דגל ישראל, ובגלל תקנה של משרד הפנים הם לא יכולים”.

מריה סיניוק (IMAGO)

איפה עומד הבג”ץ שלך?

”אנחנו רק הגשנו ולא קיבלנו את תגובת המדינה. אנחנו לא בהכרח מבקשים לבטל את התקנה הזאת ושיעשו את ישראל כמו מדינות העולם. בכל מקום אחר ברגע שיש לך אזרחות יש לך דרכון, רק בישראל זה לא ככה. אחת הבעיות היא שאין אמא ואבא לדבר הזה, אנחנו פונים למשרד הפנים ושואלים מה אנחנו יכולים לעשות”.

יש לך עוד דברים להגיד לנו על הסיפור הזה?

”כל פעם שאנחנו פונים שיש לנו אנשי עסקים שלא יכולים להיכנס לארה”ב, הם אומרים שאין בעיה ויש ועדת חריגים. גם אם משרד הפנים לא רוצה לבטל את הסעיף הוא יכול להחריג את זה למקרה שלנו. יש לי חיילים בעזה שהם עולים חדשים ואין להם דרכון. הקריטריון לשרת בצבא ולשלם מיסים הוא אחר מלקבל דרכון. זה חייב התאמה ל-2025”.