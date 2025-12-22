"הם רוצים שהאוהדים ישנאו אותי, אני צריך עזרה"

קורינתיאנס זכתה אמש (ראשון) בגביע הברזילאי אחרי 1:2 על ואסקו בגומלין משחק הגמר, כאשר המשחק הראשון נגמר ב-0:0. כוכב הזוכה, ממפיס דפאי, שגם כבש את השער המכריע בדקה ה-63, יצא באופן חריף נגד הנהלת המועדון לאחר החגיגות עם התואר.

אקס ברצלונה ומנצ’סטר יונייטד הצהיר: “ההנהלה צריכה להתעורר ולעשות בלגן במקום אחר”. קורינתיאנס נמצאת במצב כלכלי לא טוב וההולנדי אמר באופן ישיר: “בוא נהיה כנים, המועדון נמצא במצב נוראי. יש הרבה דיבורים בתקשורת, הרבה דברים שקל לסלף”.

למרות שהוא בתוך השמחה על הבאת הגביע, דפאי לא חסך בביקורות והאשים את ראשי קורינתיאנס בפומבי וללא חשש: “הם משקרים לגביי, לגבי המשכורת שלי. הם רוצים שהאוהדים ישנאו אותי ואז אעזוב”.

ממפיס דפאיי (IMAGO)

לפי ESPN ברזיל, לחלוץ אין שום תוכניות לעזוב, ב’NOS’ ההולנדי אישרו: “הוא היה מעדיף לראות כמה מחברי הדירקטוריון עוזבים מוקדם יותר”. דפאי הוסיף: “האוהדים אוהבים אותי ואני אוהב אותם. כל מי שרוצה להרוס את קורינתיאנס צריך לעזוב. המועדון הזה צריך מבנה. בגלל זה באתי לכאן, אבל אני צריך עזרה”.

זוהי הפעם הרביעית שקורינתיאנס זוכה בגביע. הפעם האחרונה הייתה ב-2009. המועדון מסאו פאולו סיים במקום ה-13 בליגה המקומית בעונה שעברה, בעוד שוואסקו, הפיינליסטית השנייה, סיימה במקום ה-14.