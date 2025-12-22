יום שני, 22.12.2025 שעה 21:47
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
16872-91010עירוני קריית אתא
16736-7479הפועל חולון
14838-8699בני הרצליה
14705-7299הפועל ירושלים
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12775-7379עירוני רמת גן
12864-79810מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

רבע 2, 01:53: עירוני ר"ג - גליל עליון 27:33

ליגת ווינר סל, מחזור 10: משחק רגוע יחסית. האורחת פתחה לא טוב כשהיא רואה את המארחת קולעת דאנקים, אך עדיין מצליחה להישאר קרוב אליה. מי תנצח?

ג'ורדן פלויד מתקדם (יפית כחלון באדיבות מכבי ר
ג'ורדן פלויד מתקדם (יפית כחלון באדיבות מכבי ר"ג)

המחזור העשירי בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו, שם מארחת מכבי עירוני רמת גן את הפועל גליל עליון, כששתי הקבוצות מנסות לשנות מומנטום. המארחת מגיעה אחרי ניצחון אחד בלבד מששת המשחקים האחרונים, בעוד גוני יזרעאלי וחניכיו רוצים לעצור רצף של חמישה הפסדים רצופים, ושני ניצחונות בלבד אחרי תשעה מחזורים.

החבורה מזיסמן מתקשה עד כה למצוא יציבות: היא ניצחה בשניים משלושת משחקיה הראשונים, הפסידה בארבעת המחזורים העוקבים, חזרה מהפגרה עם ניצחון על עירוני נס ציונה 83:100 בבית, אבל כעבור ארבעה ימים נכנעה להפועל חולון 67:66 משלשה על הבאזר של נתנאל ארצי, אחרי שנתקעה רק על תשע נקודות בכל הרבע הרביעי. באותו משחק נעצרו חניכיו של שמוליק ברנר על כמות הנקודות הנמוכה ביותר שלהם עד כה בליגה, ובפעם השלישית העונה לא הגיעו אפילו ל־70, מנגד יש להם גם שלושה משחקים עם 93 לפחות, עוד סממן ברור לחוסר היציבות.

הצפוניים, שבמחזור האחרון הפסידו למכבי תל אביב 86:65 בבית, אומנם מראים יציבות בהשוואה ליריבתם הקרובה, אבל לא במובן החיובי של המילה. ברצף ההפסדים הנוכחי הם קלעו רק 67.8 נקודות למשחק, והממוצע העונתי שלהם הוא הגרוע בליגה (71.7 לערב). בצד השני של המגרש, שחקניו של גוני יזרעאלי דווקא מתפקדים לא רע יחסית וסופגים פחות בהשוואה לכל קבוצות התחתית, אבל כדי לשוב למסלול יהיה עליהם למצוא פתרונות להתקפה, כשרק פעמיים הם חצו את רף 80 הנקודות, וארבע פעמים אחרות לא הגיעו אפילו ל-70.

רבע ראשון: 14:17 למכבי ר”ג

חמישיית מכבי ר”ג: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו ואדם אריאל.

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’יוויין, יהל מלמד, די ג’יי קנדי, טוני דגלאס ויובל שניידרמן.

# 05:00 – 10:00: הנקודות הראשונות במשחק הגיעו מאוחר, כשאחרי שתי דקות דריון אטקינס העלה את המארחת ליתרון. הכחולים היו בריצה של 0:8 כולל דאנק אדיר של ז’ורדאן ניקוליס. הנקודות הראשונות של האורחת באו אחרי ארבע דק’ כשטוני דגלאס צלף מחוץ לקשת.

# 00:00 – 05:00: גליל המשיכו לקלוע מחוץ לקשת אך המארחת הייתה עדיפה עליהן עם מספר דאנקים מרשימים. בסוף, האורחת יצאה עם נזק מינימלי מהרבע, כשלמרות פתיחה לא טובה שלה הרבע נגמר רק ב-3 הפרש לטובת הכחולים.

רבע שני:

# 05:00 – 10:00: רז אדם קלע שלשה נוספת של הקבוצה בלבן, שהמשיכה ללחוץ ולהעלים את הפתיחה הלא טובה שלה. הסקור נשאר נמוך, אך הקבוצות היו קרובות אחת לשנייה.

