יום שני, 22.12.2025 שעה 19:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
16736-7479הפועל חולון
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14705-7299הפועל ירושלים
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12775-7379עירוני רמת גן
12864-79810מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

מחצית: קריית אתא - הפועל העמק 41:37

ליגת ווינר סל, מחזור 10: החבורה של שרון אברהמי, בהובלת קמרון הנרי שלוהט, הצליחה לחזור מפיגור מוקדם ולעלות ליתרון בקרב הצמרת. ניל בולט מנגד

|
נואה לוק (לילך וויס-רוזנברג)
נואה לוק (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור העשירי בליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כשעירוני קריית אתא מארחת את הפועל העמק. האורחת היא ללא ספק אחת המרעננות של הליגה, כשהיא נמצאת במקום השלישי עם מאזן 2:7, מנגד הקבוצה של אלדד בנטוב גם בעונה חיובית מאוד עד כה עם מאזן 3:6 במקום החמישי.

החבורה מהקריות מדורגת שלישית בליגה מבחינת ממוצע נקודות לערב עם 93.7, כשהיא מציגה עד כה לא רק כדורסל טוב אלא גם אופי מרשים, שמצופה מקבוצה ששואפת להתברג בצמרת. מכל שלושת הפסדיה העונה היא התאוששה עם ניצחון במשחק העוקב, כולל במחזור האחרון שבו גברה על מכבי רעננה 80:84 בחוץ, שבוע אחרי ההפסד הביתי להפועל ירושלים. כעת, חניכיו של בנטוב ינסו לחבר שוב רצף ניצחונות שבוע לפני משחק בית נוסף, שבו יארחו במחזור הבא את מכבי תל אביב.

גם החבורה מגן נר עוד לא ידעה העונה רצף שלילי, ובשבוע שעבר התאוששה מההפסד להפועל תל אביב עם ניצחון על אליצור נתניה 59:79 בהיכל חיים אוחיון, ובך שמרה בכך על מאזן בית מושלם של 0:5. שחקניו של שרון אברהמי משיגים את הניצחונות שלהם בצורה שונה מזו של יריבתם הקרובה: הם מדורגים רק במקום התשיעי מבין כל קבוצות הליגה בנקודות למשחק (81.6), אבל עוצרים את היריבות על קצת יותר מ-74 נקודות לערב, ממוצע הספיגה השני בטיבו אחרי האדומים של דימיטריס איטודיס.

רבע ראשון: 19:24 לעירוני קריית אתא

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה וגיל נויוביץ’.

# 05:00 – 10:00: בודי יום וגיל נויוביץ’ החליפו שלשות בפתיחה, המשחק נמשך בקצב גבוה כששתי הקבוצות רושמות מהלכים נאים ומצליחים להיות מדויקים בהתקפה. ריצת 0:7 בהובלת ג’מייה ניל נתנה למארחת יתרון נוח.

# 00:00 – 05:00: ניב משגב עלה לשחק ומיד הוביל ריצת 0:8, בה קלע 5 נקודות ומסר אסיסט, והוריד את ההפרש לנקודה אחת בלבד. מכאן קריית אתא הצליחה להגדיל מעט את היתרון אך שתי הקבוצות החליפו סלים והמארחת ביתרון 5 בסיום 10 דקות הראשונות.

רבע שני: 37:41 להפועל העמק

# 05:00 – 10:00: חמש נקודות רצופות של קמרון הנרי הורידו את ההפרש ל-2. הקצב הטוב מהפתיחה נרגע והחבורה של אלדד בנטוב רצה והצליחה להחזיר את היתרון ל-6 נקודות שנענו בשלשה של ארון ווילר.

# 00:00 – 05:00: שלוש שלשות רצופות של העמק ועוד 2 של ווילר ומשגב סגרו ריצת 0:13 אדומה, ונתנה לקבוצה של שרון אברהמי יתרון ראשון במשחק, שהגיע כבר  ל-7 נקודות. אסייג סגר את המחצית עם 2 שהורידו ל-4.

