הפועל ב"ש הגישה לשי אליאס הצעה לחוזה חדש

בהפועל באר שבע ממשיכים ללקק את הפצעים לאחר התבוסה המשפילה 3:0 בנוף הגליל לעירוני טבריה. במועדון מנסים להבין איך הקבוצה הגיע למצב מנטלי ירוד מאוד וקריסה טוטלית אחרי ההרחקה, שגרמה להתפרקות כזאת. "נהיה חייבים לצאת מזה חזקים, אבל כולם יצטרכו לרדת מהאולימפוס ולהתחבר. אם הקבוצה לא תהיה ביחד, מאמן ושחקנים, זה ימשיך להיראות ככה", אמר גורם בקבוצה.

בבאר שבע התנחמו באיבוד הנקודות של מכבי תל אביב, שלא הצליחה להתקרב מרחק 4 נקודות והערב בית"ר תנסה לצמצם לפער של 2 נקודות. "ברור שזה ינחם אם שתי היריבות שלנו לא ינצחו, אבל אנחנו קודם מסתכלים על הבעיות שלנו ויש לנו לא מעט", אמרו בבאר שבע.

החבורה של קוז'וק תזכה היום למנוחה ומחר תמשיך בהכנות לקראת המשחק נגד מ.כ שדרות במוצאי שבת. קוז'וק צפוי לערוך רוטציה רחבה, כולל אופיר מרציאנו שהוביל את הקבוצה בעונה שעברה לזכייה בגביע. גם איילון אלמוג, אלון תורג'מן, מיגל ויטור, חמודי כנעאן ומור סימנטוב יקבלו בין היתר דקות משמעותיות.

רן קוז׳וק (חג'אג' רחאל)

בעניין אחר, בבאר שבע יודעים שיצטרכו בקרוב להגביר את הקצב בכל הקשור לחוזים חדשים עבור השחקנים שמסיימים חוזה בעונה הקרובה. אור בלוריאן ומתן בלטקסה מבוקשים בבאר שבע, אך גם בעוד קבוצות גדולות בישראל וכרגע אין התקדמות במשא ומתן מולם.

מי שקיבל הצעה לחוזה חדש ל-3 עונות הוא שי אליאס. הקשר שנרכש לפני 3 שנים מהפועל תל אביב תמורת 800 אלף אירו, זוכה להערכה רבה ויצטרך לקבל החלטה האם ללכת על ההצעה או להתרענן במדי קבוצה אחרת.