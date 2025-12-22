יום שני, 22.12.2025 שעה 10:26
כדורגל ישראלי

הצביעו: איך ייגמר המשחק בין חיפה לבית"ר?

הירוקים יארחו את הירושלמים ב-20:30 ואתם עונים בוואטספ של ONE: מי תכבוש קודם, ואיך החיסורים של בטאיי, סק, מורוזוב ויונה ישפיעו? וגם: הביתיות

|
עומר אצילי מול איתן אזולאי (עמרי שטיין)
עומר אצילי מול איתן אזולאי (עמרי שטיין)

המחזור ה-15 בליגת העל יינעל הערב (שני) ב-20:30 עם משחק ענק, כאשר מכבי חיפה תארח בסמי עופר את בית”ר ירושלים. הירוקים רוצים להמשיך במומנטום החיובי ולהידבק לקבוצות הצמרת, הירושלמים מחפשים לצמצם פערים מהפועל באר שבע שבפסגה ולברוח למכבי תל אביב.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: מי תנצח בהתמודדות בין הצפוניים לקבוצה מהבירה? מי תהיה זו שתבקיע את השער הראשון בכרמל? האם יתרון הביתיות יעזור לחבורה של ברק בכר? ואיזה חיסרון משמעותי יותר – יילה בטאיי ועבדולאי סק בצד הירוק, או גרגורי מורוזוב ועדי יונה בצד הירושלמי? הצביעו בוואטסאפ.

