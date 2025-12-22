דקה 49: מכבי פ"ת - כפר שלם 0:1

המחזור הראשון של הסיבוב השני בליגה הלאומית, וה-16 סך הכל, ננעל בשעה זו, כשמכבי פתח תקווה מארחת את הפועל כפר שלם, מ.ס כפר קאסם מתארחת אצל הפועל חדרה והפועל עכו פוגשת את הפועל רמת גן.

מכבי פ”ת – הפועל כפר שלם 0:1

המוליכה ראתה בסוף השבוע האחרון את מכבי הרצליה נצמדה אליה מהמקום השני, ואת הפועל כפר סבא שהתחילה להתקרב גם היא למקום המוביל לעליית ליגה. הקבוצה של נועם שוהם יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה לסבך את חלום החזרה לליגת העל. מנגד, החבורה של ירון הוכנבוים רוצה להמשיך לחלום על ההעפלה לליגה הבכירה.

דקה 6 – החמצה גדולה לקורטס, שנשאר לבד ברחבה וממצב טוב בעט מעל המסגרת.

דקה 16 – עידן דהן שלח כדור נהדר אל עבר השער, קבילו הדף טוב לקרן.

דקה 33, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: מוחמד הינדי השתלט על כדור במרכז המגרש, התקדם לאזור הרחבה ומכ-25 מטרים בעט כדור שפגע בדרך בהגנת כפר שלם, שינה כיוון ונכנס לרשת.

הפועל חדרה – מ.ס כפר קאסם 0:0

גם בסיוטים הגדולים ביותר של מנשה זלקה וחבריו, הם לא האמינו שאחרי שהיו בליגת העל בעונה שעברה הם יהיו במקום ה-15 של הלאומית בשלב הזה של העונה וייאבקו על הישארות. מן העבר השני, הקבוצה של טאלב טוואטחה רוצה לבסס את מקומה בפלייאוף העליון.

הפועל עכו – הפועל רמת גן 0:0

נקודה אחת בלבד מפרידה בין הקבוצות, אבל המארחת נמצאת במקום המוביל לפלייאוף התחתון בעוד האורדונים מקום אחד למעלה בפלייאוף העליון. שתיהן מגיעות לאחר ניצחון במחזור האחרון, אך הקבוצה של איציק טוויזר מגיעה לאחר שני ניצחונות ברצף, וסך הכל חמישה משחקים ללא הפסד.