כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"ריאל בחרה נכון": 2025 של אמבפה מול הולאנד

הצרפתי השאיר את הנורבגי מאחור בשנה הקלנדרית ובתקשורת במדריד הצדיקו את הבחירה של הבלאנקוס בכוכב שלהם על פני זה של סיטי. המספרים המלאים בפנים

|
אמבפה והולאנד (IMAGO)
אמבפה והולאנד (IMAGO)

קיליאן אמבפה היה נחוש לפחות להשוות את שיא 59 השערים לשנה קלנדרית במדי ריאל מדריד, שיא ששייך ל“אליל שלו והיום גם חברו”, כריסטיאנו רונאלדו, והוא היה אובססיבי יותר מתמיד להשגת היעד ביום הולדתו ה-27. אולי אפילו יותר מדי אובססיבי, אבל סוף טוב הכל טוב. הוא הצליח לשחזר את הנתון של רונאלדו, אמנם משער בפנדל, והניצחון 0:2 העניק לריאל מדריד מרווח ביטחון נוח מול סביליה, שאיימה לקלקל את אווירת החגים.

השיא הפנומנלי של אמבפה הוא כמעט החדשות הטובות ביותר עבור ריאל מדריד ב-2025. החשיבות האמיתית היא פחות במה שכבר קרה ויותר במה שעשוי להיות אם ישמור על המגמה הזו גם ב-2026. העונה יש לו 29 שערים ב-24 משחקים, ממוצע של 1.2 למשחק, נתון יוצא דופן. 18 השערים שלו בליגה הספרדית מציבים אותו בעמדה מצוינת לזכייה בתואר הפיצ’יצ’י, אלא אם כן תגיע בצורת היסטורית, שכן הוא מקדים בשבעה שערים את פראן טורס. בליגת האלופות הוא מקדים בשלושה שערים את הולאנד, מדד ההשוואה המרכזי שלו.

“זו בדיוק ההוכחה לכך שכאשר ריאל מדריד נדרשה לבחור ב-2022 בין הכוכב הצרפתי לבין הנורבגי, היא בחרה נכון. הם חיכו לקיליאן, והתוצאה ברורה. אמבפה לא רק כבש שבעה שערים יותר מארלינג בשנה הקלנדרית הזו, אלא גם יעיל יותר: הוא כובש 1.13 שערים למשחק, לעומת 1.07 של הנורבגי. במרוץ ביניהם הוא כבר צמוד לחלוץ מנצ’סטר סיטי במאבק על נעל הזהב, בפיגור של שער אחד בלבד. עם זאת, כדאי לזכור שלהולאנד נותר עוד משחק אחד השנה, ב-27 בחודש מול נוטינגהאם פורסט, כך שהוא עוד יכול לצמצם את הפער מול שחקן ריאל מדריד”, הסבירו ב’אס’.

קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד (IMAGO)קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד (IMAGO)

מנגד, ויניסיוס נמצא תחת חשד בברנבאו מאז המשחק מול מנצ’סטר סיטי, והצילומים שבהם נראה צוחק בקול רם לאחר השער השני במשחק החוץ בטלאברה רק הגבירו את המתח, והאווירה מול סביליה לא שיפרה את המצב. הוא ספג קריאות בוז עוד לפני המשחק, כששמו הוקרא במערכת הכריזה, ושוב במהלך המשחק, כשהוחלף בדקה ה-77. רגע טעון שהגיע לשיאו בסיום, עם מחלוקת ברשתות החברתיות כחותמת אחרונה.

הדבר הקשה ביותר עבור ויני היה שהוא בהחלט יכול היה לזכות במחיאות כפיים, מחווה של פיוס. אבל אמבפה לא עשה לו חיים קלים, כשוויתר על שער בטוח באמצע המחצית הראשונה, מרוכז כולו במרדף הלחוץ שלו אחרי השיא. זה היה ניכר, משום שהוא רצה לנסות הכול בעצמו: לצרפתי היו תשע בעיטות, ארבע מהן למסגרת, ואחת פגעה במשקוף.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

עבור אמבפה זה לא היה שיא זניח. הוא כבר הבהיר שהוא מכוון לשיאו התאורתי הבלתי ניתן להשגה של כריסטיאנו, 450 שערים במדי ריאל מדריד. כבר באוקטובר הודה בתוכנית Universo Valdano שהמשימה שלו היא “לגרום לאנשים לחלום עליי כמו שחלמו על כריסטיאנו”. לכן הוא התעקש לשחק את כל המשחק בטלאברה, בניגוד לכל היגיון, משחק שבו הצמד שכבש סלל לו את הדרך לכך שיזדקק לעוד שער אחד בלבד מול סביליה.

