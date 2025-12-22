הרכבים וציונים



אמיר רחמני בפעולה (IMAGO) אמיר רחמני בפעולה (IMAGO)

הסופר קאפ האיטלקי: הקרב על התואר הראשון של העונה באיטליה נערך בשעה זו בריאד שבערב הסעודית, כשנאפולי משחקת נגד בולוניה. האלופה גברה בשלב חצי הגמר על מחזיקת התואר מילאן, בעוד הקבוצה של וינצ’נזו איטליאנו ניצחה בדו קרב פנדלים את המוליכה של הליגה, אינטר.

אומנם החבורה של אנטוניו קונטה מגיעה אחרי ניצחון בסוף השבוע האחרון, אבל לפניו היו שני הפסדים רצופים, במסגרות המשמעותיות יותר של העונה, אחד לבנפיקה בליגת האלופות (2:0) והשני לאודינזה בליגה (1:0).

מן העבר השני, הרוסובלו עשו את התוצאה המפתיעה ביותר בסוף השבוע האחרון, כשגברו בפנדלים על צ’יבו וחניכיו, והעפילו לגמר. גם הם יצאו למשחקים בערב הסעודית לאחר הפסד בליגה, במקרה שלהם זו הייתה יובנטוס שניצחה אותם 1:0.

הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה לפני חודש וחצי, במסגרת המחזור ה-11 של הליגה, אז איטליאנו ושחקניו ניצחו 0:2 את האלופה משערים של חואן ולסומי ותייס דאלינגה. בששת המשחקים האחרונים בין הקבוצות נאפולי ניצחה רק פעם אחת את בולוניה, לפני יותר משנה וחצי.