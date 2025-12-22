יום שני, 22.12.2025 שעה 22:19
יום שני, 22/12/2025, 21:00אצטדיון אל אוואל פארקסופר קאפ איטלקי - גמר
בולוניה
דקה 62
2 0
שופט: אנדראה קולומבו
נאפולי
סופר קאפ איטלקי 25-26
00-21נאפולי1
01-11אינטר2
01-11בולוניה3
02-01מילאן4
מערכת ONE | 22/12/2025 21:00
הרכבים וציונים
 
 
אמיר רחמני בפעולה (IMAGO)
אמיר רחמני בפעולה (IMAGO)

הסופר קאפ האיטלקי: הקרב על התואר הראשון של העונה באיטליה נערך בשעה זו בריאד שבערב הסעודית, כשנאפולי משחקת נגד בולוניה. האלופה גברה בשלב חצי הגמר על מחזיקת התואר מילאן, בעוד הקבוצה של וינצ’נזו איטליאנו ניצחה בדו קרב פנדלים את המוליכה של הליגה, אינטר.

אומנם החבורה של אנטוניו קונטה מגיעה אחרי ניצחון בסוף השבוע האחרון, אבל לפניו היו שני הפסדים רצופים, במסגרות המשמעותיות יותר של העונה, אחד לבנפיקה בליגת האלופות (2:0) והשני לאודינזה בליגה (1:0).

מן העבר השני, הרוסובלו עשו את התוצאה המפתיעה ביותר בסוף השבוע האחרון, כשגברו בפנדלים על צ’יבו וחניכיו, והעפילו לגמר. גם הם יצאו למשחקים בערב הסעודית לאחר הפסד בליגה, במקרה שלהם זו הייתה יובנטוס שניצחה אותם 1:0.

הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה לפני חודש וחצי, במסגרת המחזור ה-11 של הליגה, אז איטליאנו ושחקניו ניצחו 0:2 את האלופה משערים של חואן ולסומי ותייס דאלינגה. בששת המשחקים האחרונים בין הקבוצות נאפולי ניצחה רק פעם אחת את בולוניה, לפני יותר משנה וחצי.

מחצית שניה
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • לאחר שביצע עבירה, כרטיס צהוב נשלף לעבר ניקולו קמביאגי
  • '48
  • החמצה
  • כדור הקרן הוגבה ואמיר רחמני נגח טוב, אך רבאליה עצר פעם נוספת
  • '47
  • החמצה
  • רסמוס הוילון עשה מהלך אישי נהדר שבסיומו הוא בעט מתוך למסגרת, אך רבאליה עצר לקרן
  • '46
  • חילוף
  • איטליאנו ביצע חילוף עם העלייה למחצית השנייה, ינס אודגארד פינה את מקומו לניקולה מורו שעלה לכר הדשא
מחצית ראשונה
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון בגמר נשלף לעבר טורביורן הגם שמשך בחולצתו של רסמוס הוילון
דויד נרס חוגג עם אמיר רחמני וג'ובאני די לורנצו (IMAGO)
דויד נרס חוגג עם אמיר רחמני (IMAGO)
דויד נרס שמח (IMAGO)
דויד נרס מאושר (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! נאפולי עלתה ליתרון 0:1: מתיאו פוליטאנו הוציא כדור חוץ אל דויד נרס שביצע פעולה אדירה וכבש שער נהדר, לאחר שחתך מהאגף הימני אל המרכז ובעט מחוץ לרחבה אל פינה הרחוקה
דויד נרס בפעולה (IMAGO)
  • '36
  • החמצה
  • החבורה של קונטה כמעט מצאה את הרשת לאחר התקפה קבוצתית מופלאה, חילופי מסירות בין סקוט מקטומיניי, רסמוס הוילון ודויד נרס הובילו לכדור עומק נהדר של הברזילאי אל לאונרדו ספינאצולה שבעט כדור שכבר עבר את רבאליה, אך הרחקה מהקו מנעה גול
רסמוס הוילון במאבק על מיקום (IMAGO)
אליף אלמאס בועט (IMAGO)
  • '10
  • החמצה
  • אלופת איטליה הגיעה להזדמנות מצוינת, סקוט מקטומיניי מסר כדור עומק נהדר ואליף אלמס החמיץ ממצב קורץ בתוך הרחבה
  • '1
  • החלטת שופט
  • אנדראה קולומבו שרק והוציא את הגמר לדרך
שחקני נאפולי (IMAGO)
כריסטיאן ויירי (IMAGO)
רוברטו באג'יו (IMAGO)
אלסנדרו דל פיירו (IMAGO)
וינצ'נזו איטליאנו (IMAGO)
אנטוניו קונטה (IMAGO)
זיקוקים בגמר הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)
מופע זיקוקים בגמר הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)
גביע הסופר קאפ האיטלקי (IMAGO)
