שחקני סיטי יישקלו: האיום של פפ בהדחה מהסגל

מנצ’סטר סיטי בתקופה מצוינת של שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל 0:3 על ווסטהאם בשבת האחרונה בפרמייר ליג, שם התכולים צמודים מאוד לארסנל הראשונה בתוך מאבק האליפות. פפ גווארדיולה רוצה לשמור על הגחלת כמובן ולקראת חג המולד הזהיר את שחקניו מצעד חריג, סוג של מבחן.

המאמן הבהיר לסגל שלו שאם שחקן יחזור עם משקל עודף מחופשת חג המולד שתארך שלושה ימים, הוא יודח מהסגל למשחק הבא נגד נוטינגהאם פורסט. ב-25 לדצמבר, הספרדי שעל הקווים של הסיטיזנס מתכנן שקילה לכלל השחקנים.

“ברגע שהם מגיעים אחרי שלושה ימים אני רוצה לראות איך הם חוזרים”, אמר גווארדיולה והוסיף: “הם יכולים לאכול, אבל אני רוצה לשלוט בהם”. המאמן היה נחרץ לגבי העניין: “אני צריך לבחור את הסגל לפני פורסט. תדמיינו שחקן אחד שעכשיו הוא מושלם, אבל הוא יגיע עם עוד שלושה קילוגרמים? הוא יישאר במנצ’סטר. הוא לא ייסע לנוטינגהאם פורסט. 10/10, זה בטוח”.

שחקני מנצ'סטר סיטי (IMAGO)

פפ דייק: “ראיתם איך השחקנים שלי רצים? הכל היה מושלם, הבעיה היא לא בכושר. אחת התכונות של הקבוצות שלי, מאז שהתחלתי לאמן בקבוצת המילואים של ברצלונה, היא שהן רצות כמו חיות. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לשחק טוב יותר”.

אז למרות המומנטום החיובי, ניכר שגווארדיולה מחפש שסיטי תשתפר עוד יותר כדי לזכות באליפות ובשאר התארים. דוגמה נוספת לאי הפשרות שלו בנושא הגיע אתמול (ראשון), כאשר ארלינג הולאנד וחבריו ביקשו יום חופש לאחר הניצחון על ווסטהאם, אך המאמן סירב כי חשב שהם לא שיחקו טוב מספיק.