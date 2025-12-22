יום שני, 22.12.2025 שעה 08:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

כמה פעמים אלופת החורף זכתה בליגה גם בקיץ?

לה ליגה מתקרבת לנקודת האמצע שלה, ברצלונה הוכתרה לאלופת החורף ובספרד בדקו את תקדימי העבר. וגם: חדשות טובות לגבי פציעת ז'ול קונדה, שאינה חמורה

|
ברצלונה חוגגת (La Liga)
ברצלונה חוגגת (La Liga)

הליגה הספרדית עומדת להגיע בקרוב למחצית העונה, וכבר יש לנו אלופת חורף: ברצלונה. למרות שנותר עוד מחזור אחד, כמו לריאל מדריד ולאתלטיקו מדריד, המדורגות שנייה ושלישית בהתאמה וגם משתתפות בסופר קאפ הספרדי בערב הסעודית, אף אחת מהן אינה יכולה להשיג את ברצלונה, שמחזיקה ביתרון של 4 נקודות על הקבוצה של צ'אבי אלונסו ו-9 נקודות על זו של דייגו סימאונה.

ויאריאל, היריבה שנכנעה לה 2:0 אמש ומדורגת רביעית, עוד צריכה לשחק 3 משחקים לפני סיום הסיבוב הראשון, אך גם כל 9 הנקודות לא יספיק לה כדי לעקוף את הקבוצה של האנזי פליק. אליפות חורף היא לא תואר רשמי, אך זה סימן מבשר טובות למה שעשוי לקרות בסיום העונה, שכן רוב הקבוצות שהובילו את הטבלה באמצע העונה סיימו בסופו של דבר כאלופות ספרד.

בפעם האחרונה שברצלונה הוכתרה לאלופת החורף זה היה בעונת 2022/23, עונה שבסיומה היא גם זכתה בלה ליגה. בסך הכל, ברצלונה הוכתרה כאלופת חורף 26 פעמים. מתוכן, היא סיימה כאלופת הליגה המקומית ב-16 מקרים, בפעם האחרונה לפני 4 עונות, עם צ'אבי על הקווים. לאורך ההיסטוריה, ב-96 עונות מאז 1928/29 שהליגה החלה, ב-51 מקרים אלופת החורף הוכתרה לאלופה בסיום העונה.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

הרשימה בעשור האחרון:

2015/16
אלופת החורף: ברצלונה
זוכת הליגה: ברצלונה

2016/17
אלופת החורף: ריאל מדריד
זוכת הליגה: ריאל מדריד

2017/18
אלופת החורף: ברצלונה
זוכת הליגה: ברצלונה

2018/19
אלופת החורף: ברצלונה
זוכת הליגה: ברצלונה

2019/20
אלופת החורף: ברצלונה
זוכת הליגה: ריאל מדריד

2020/21
אלופת החורף: אתלטיקו מדריד
זוכת הליגה: אתלטיקו מדריד

2021/22
אלופת החורף: ריאל מדריד
זוכת הליגה: ריאל מדריד

2022/23
אלופת החורף: ברצלונה
זוכת הליגה: ברצלונה

2023/24
אלופת החורף: ריאל מדריד
זוכת הליגה: ריאל מדריד

2024/25
אלופת החורף: אתלטיקו מדריד
זוכת הליגה: ברצלונה

הקלה עם ז’ול קונדה: אין קרע

למרות שהרושם הראשוני לא היה טוב, כשז'ול קונדה שכב על הדשא, אחז בחלק האחורי של ירך ימין וביקש חילוף, התברר שמדובר רק בבהלה, לאחר שהצוות הרפואי הצליח לשלול פציעה חמורה לאחר בדיקה מקיפה. המשמעות היא שקונדה צפוי להחלים לחלוטין בתוך כ-2 שבועות, זמן שמספיק בהחלט כדי להגיע במצב מיטבי לסופר קאפ הספרדי.

קונדה (La Liga)קונדה (La Liga)

למעשה, קיימת גם אפשרות שיהיה כשיר למשחק הראשון של 2026 מול אספניול ב-3 בינואר, אם כי יהיה צורך להמתין ולראות כיצד תתקדם המתיחה הקלה בשריר הירך האחורי של רגל ימין. גם דני אולמו עשוי לחזור לדרבי, לאחר שהשלים חודש מחוץ למגרשים בעקבות פריקה בכתף ימין, וכך גם פדרי, שסובל ממתיחה בשריר התאומים ברגל שמאל. רונאלד אראוחו עדיין בספק ונעדר ללא מועד חזרה מוגדר, בעוד גאבי הוא החסר היחיד שמובטח שלא ישחק מול אספניול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */