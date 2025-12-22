כמה פעמים אלופת החורף זכתה בליגה גם בקיץ?

הליגה הספרדית עומדת להגיע בקרוב למחצית העונה, וכבר יש לנו אלופת חורף: ברצלונה. למרות שנותר עוד מחזור אחד, כמו לריאל מדריד ולאתלטיקו מדריד, המדורגות שנייה ושלישית בהתאמה וגם משתתפות בסופר קאפ הספרדי בערב הסעודית, אף אחת מהן אינה יכולה להשיג את ברצלונה, שמחזיקה ביתרון של 4 נקודות על הקבוצה של צ'אבי אלונסו ו-9 נקודות על זו של דייגו סימאונה.

ויאריאל, היריבה שנכנעה לה 2:0 אמש ומדורגת רביעית, עוד צריכה לשחק 3 משחקים לפני סיום הסיבוב הראשון, אך גם כל 9 הנקודות לא יספיק לה כדי לעקוף את הקבוצה של האנזי פליק. אליפות חורף היא לא תואר רשמי, אך זה סימן מבשר טובות למה שעשוי לקרות בסיום העונה, שכן רוב הקבוצות שהובילו את הטבלה באמצע העונה סיימו בסופו של דבר כאלופות ספרד.

בפעם האחרונה שברצלונה הוכתרה לאלופת החורף זה היה בעונת 2022/23, עונה שבסיומה היא גם זכתה בלה ליגה. בסך הכל, ברצלונה הוכתרה כאלופת חורף 26 פעמים. מתוכן, היא סיימה כאלופת הליגה המקומית ב-16 מקרים, בפעם האחרונה לפני 4 עונות, עם צ'אבי על הקווים. לאורך ההיסטוריה, ב-96 עונות מאז 1928/29 שהליגה החלה, ב-51 מקרים אלופת החורף הוכתרה לאלופה בסיום העונה.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

הרשימה בעשור האחרון:

2015/16

אלופת החורף: ברצלונה

זוכת הליגה: ברצלונה

2016/17

אלופת החורף: ריאל מדריד

זוכת הליגה: ריאל מדריד

2017/18

אלופת החורף: ברצלונה

זוכת הליגה: ברצלונה

2018/19

אלופת החורף: ברצלונה

זוכת הליגה: ברצלונה

2019/20

אלופת החורף: ברצלונה

זוכת הליגה: ריאל מדריד

2020/21

אלופת החורף: אתלטיקו מדריד

זוכת הליגה: אתלטיקו מדריד

2021/22

אלופת החורף: ריאל מדריד

זוכת הליגה: ריאל מדריד

2022/23

אלופת החורף: ברצלונה

זוכת הליגה: ברצלונה

2023/24

אלופת החורף: ריאל מדריד

זוכת הליגה: ריאל מדריד

2024/25

אלופת החורף: אתלטיקו מדריד

זוכת הליגה: ברצלונה

הקלה עם ז’ול קונדה: אין קרע

למרות שהרושם הראשוני לא היה טוב, כשז'ול קונדה שכב על הדשא, אחז בחלק האחורי של ירך ימין וביקש חילוף, התברר שמדובר רק בבהלה, לאחר שהצוות הרפואי הצליח לשלול פציעה חמורה לאחר בדיקה מקיפה. המשמעות היא שקונדה צפוי להחלים לחלוטין בתוך כ-2 שבועות, זמן שמספיק בהחלט כדי להגיע במצב מיטבי לסופר קאפ הספרדי.

קונדה (La Liga)

למעשה, קיימת גם אפשרות שיהיה כשיר למשחק הראשון של 2026 מול אספניול ב-3 בינואר, אם כי יהיה צורך להמתין ולראות כיצד תתקדם המתיחה הקלה בשריר הירך האחורי של רגל ימין. גם דני אולמו עשוי לחזור לדרבי, לאחר שהשלים חודש מחוץ למגרשים בעקבות פריקה בכתף ימין, וכך גם פדרי, שסובל ממתיחה בשריר התאומים ברגל שמאל. רונאלד אראוחו עדיין בספק ונעדר ללא מועד חזרה מוגדר, בעוד גאבי הוא החסר היחיד שמובטח שלא ישחק מול אספניול.