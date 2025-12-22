דורון בן דור
22/12/2025 20:30
קני סייף וג'ונבוסקו קאלו (רדאד ג'בארה)
המחזור ה-15 של ליגת העל נחתם בשעה זו עם משחק ענק באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה, שמגיעה מהמקום השישי טרם ההתמודדות, מארחת את בית”ר ירושלים, שמגיעה מהמקום השני טרם המפגש.
הירוקים מגיעים למשחק בכושר הטוב ביותר שלהם העונה. שבעה משחקים מאז חזר לקדנציה נוספת במועדון, ברק בכר עדיין לא הפסיד, ובשלושת המשחקים האחרונים אף לא הסתפק בתיקו ורשם ניצחונות, כשמי שנכנסו לקצב הם עלי מוחמד, מיכאל אוחנה וגיא מלמד שמקבלים את הקרדיט תחתיו. הקבוצה מהכרמל יודעת שניצחון יעלה אותה אל המקום הרביעי, בעוד תיקו יספיק לה כדי לעלות אל המקום החמישי.
בצד השני, הקבוצה מהבירה יודעת שעבורה מדובר בהזדמנות פז לשפר את מעמדה במאבק האליפות, זאת אחרי שהמוליכה הפועל באר שבע ספגה 3:0 מפתיע מעירוני טבריה ומכבי תל אביב סיימה ב-1:1 מול מכבי נתניה. חניכיו של ברק יצחקי יודעים שניצחון שלהם יצמק את הפער מהפסגה לשתי נקודות בלבד ויגדיל על הדרך את הפער מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ לארבע נקודות.
שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים. בפעם הראשונה, בסמי עופר, במסגרת משחק האירופאיות של גביע הטוטו, בית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:2 משערים של עומר אצילי וסילבה קאני, שכיום כבר משחק במדי מכבי חיפה. בליגה, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי כשזכורה במיוחד ההרחקה בדקה העשירית של זוהר זסנו, עבורו זה היה המשחק האחרון במדי בית”ר, שכן מיד לאחריו עבר למכבי חיפה בשורותיה הוא משחק כיום.
מחצית שניה
-
'72
- פייר קורנו העביר רוחב לקנג'י גורה, שהסתובב וניסה בעיטה מפתיעה, מיגל סילבה היה במקום וקלט
-
'67
- ירדן כהן נכנס גם הוא לפנקס של השופט
-
'65
- חילוף בבית"ר ירושלים. דור מיכה יצא, ירדן שועה נכנס
-
'63
- חילוף במכבי חיפה. מיכאל אוחנה יצא, קנג'י גורה נכנס
-
'56
- עיסאת עצר את מוזי בעבירה וקיבל כרטיס צהוב
-
'52
- מכבי חיפה מתקרבת. אחרי שהכדור הוגבה לרחבה, אוחנה הוריד עם הראש לכיוונו של איתן אזולאי, שבעט חזק בוולה, אך מיגל סילבה היה במקום והדף
-
'49
- קורנו ביצע עבירה על מוזי וראה את הכרטיס הצהוב גם כן
-
'46
- חילוף בבית"ר עם פתיחת החצי השני. חוגי יצא, טימוטי מוזי נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+5
- ההזדמנות הטובה ביותר במשחק. על סף הירידה להפסקה, קורנו הגביה נהדר מאגף שמאל, סטיוארט עלה ונגח, מיגל סילבה היה במקום והדף לקרן
-
'45+3
- מכבי חיפה מחפשת שער ראשון, כשהפעם אוחנה ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'45
- הרשת כבר זזה, אך הדגל הורם. אוחנה שלח קדימה את סטיוארט, שהתקדם לרחבה וכבש, אך החלוץ היה בנבדל
-
'40
- הזדמנות ראשונה גם בצד השני. רועי אלימלך הגביה לרחבה, דור חוגי עלה ונגח, אבל פספס את המסגרת
-
'36
- הזדמנות טובה למכבי חיפה. קני סייף קיבל את הכדור ברחבה, מסר ימינה לזסנו שחתך וספק ניסה מסירה ספק בעיטה, הכדור הלך גבוה
-
'34
- חילוף כפוי במכבי חיפה. גולדברג ירד לחדר ההלבשה בעקבות הפגיעה בראשו, זוהר זסנו נכנס
-
'31
- ינון פיינגזיכט ושון גולדברג התנגשו זה בזה ונפגעו בראשם, השחקן הצעיר התאושש, אך הבלם לא הצליח לחזור למשחק
-
'29
- חצי מצב ראשון במשחק. כדור שהורחק בצורה לא טובה על ידי הגנת בית"ר, הגיע לאזולאי שבעט בחוזקה מהאוויר, קרבאלי היה במקום והרחיק
-
'20
- שתי הקבוצות מתקשות לייצר מצבים, כשבכל פעם מגיעות לרחבה ולא מאיימות
-
'5
- אזולאי הכשיל את ירין לוי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'1
- השופט דוד פוקסמן הוציא את ההתמודדות לדרך!