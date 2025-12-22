יום שני, 22.12.2025 שעה 22:18
יום שני, 22/12/2025, 20:30אצטדיון סמי עופר - 29,395 צופיםליגת העל Winner - מחזור 15
בית"ר ירושלים
פנדל עומר אצילי (79)
דקה 88
1 1
שופט: דוד פוקסמן
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 22/12/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
קני סייף וג'ונבוסקו קאלו (רדאד ג'בארה)
המחזור ה-15 של ליגת העל נחתם בשעה זו עם משחק ענק באצטדיון סמי עופר, כאשר מכבי חיפה, שמגיעה מהמקום השישי טרם ההתמודדות, מארחת את בית”ר ירושלים, שמגיעה מהמקום השני טרם המפגש.

הירוקים מגיעים למשחק בכושר הטוב ביותר שלהם העונה. שבעה משחקים מאז חזר לקדנציה נוספת במועדון, ברק בכר עדיין לא הפסיד, ובשלושת המשחקים האחרונים אף לא הסתפק בתיקו ורשם ניצחונות, כשמי שנכנסו לקצב הם עלי מוחמד, מיכאל אוחנה וגיא מלמד שמקבלים את הקרדיט תחתיו. הקבוצה מהכרמל יודעת שניצחון יעלה אותה אל המקום הרביעי, בעוד תיקו יספיק לה כדי לעלות אל המקום החמישי.

בצד השני, הקבוצה מהבירה יודעת שעבורה מדובר בהזדמנות פז לשפר את מעמדה במאבק האליפות, זאת אחרי שהמוליכה הפועל באר שבע ספגה 3:0 מפתיע מעירוני טבריה ומכבי תל אביב סיימה ב-1:1 מול מכבי נתניה. חניכיו של ברק יצחקי יודעים שניצחון שלהם יצמק את הפער מהפסגה לשתי נקודות בלבד ויגדיל על הדרך את הפער מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ לארבע נקודות.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים. בפעם הראשונה, בסמי עופר, במסגרת משחק האירופאיות של גביע הטוטו, בית”ר ירושלים יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 0:2 משערים של עומר אצילי וסילבה קאני, שכיום כבר משחק במדי מכבי חיפה. בליגה, שתי הקבוצות נפרדו ב-0:0 באצטדיון טדי כשזכורה במיוחד ההרחקה בדקה העשירית של זוהר זסנו, עבורו זה היה המשחק האחרון במדי בית”ר, שכן מיד לאחריו עבר למכבי חיפה בשורותיה הוא משחק כיום.  

מחצית שניה
  • '72
  • החמצה
  • פייר קורנו העביר רוחב לקנג'י גורה, שהסתובב וניסה בעיטה מפתיעה, מיגל סילבה היה במקום וקלט
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • ירדן כהן נכנס גם הוא לפנקס של השופט
  • '65
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים. דור מיכה יצא, ירדן שועה נכנס
דור מיכה עוצר את גיא מלמד (עמרי שטיין)דור מיכה עוצר את גיא מלמד (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה מנווט (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה מנווט (עמרי שטיין)
  • '63
  • חילוף
  • חילוף במכבי חיפה. מיכאל אוחנה יצא, קנג'י גורה נכנס
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • עיסאת עצר את מוזי בעבירה וקיבל כרטיס צהוב
  • '52
  • החמצה
  • מכבי חיפה מתקרבת. אחרי שהכדור הוגבה לרחבה, אוחנה הוריד עם הראש לכיוונו של איתן אזולאי, שבעט חזק בוולה, אך מיגל סילבה היה במקום והדף
עלי מוחמד נופל, עומר אצילי מוסר (עמרי שטיין)עלי מוחמד נופל, עומר אצילי מוסר (עמרי שטיין)
עלי מוחמד רודף אחרי עומר אצילי (עמרי שטיין)עלי מוחמד רודף אחרי עומר אצילי (עמרי שטיין)
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • קורנו ביצע עבירה על מוזי וראה את הכרטיס הצהוב גם כן
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר עם פתיחת החצי השני. חוגי יצא, טימוטי מוזי נכנס
מחצית ראשונה
דור חוגי עולה גבוה, ליסב עיסאת מאחוריו (רדאד ג'בארה)דור חוגי עולה גבוה, ליסב עיסאת מאחוריו (רדאד ג'בארה)
לוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)לוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)
  • '45+5
  • החמצה
  • ההזדמנות הטובה ביותר במשחק. על סף הירידה להפסקה, קורנו הגביה נהדר מאגף שמאל, סטיוארט עלה ונגח, מיגל סילבה היה במקום והדף לקרן
  • '45+3
  • החמצה
  • מכבי חיפה מחפשת שער ראשון, כשהפעם אוחנה ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
ירדן כהן ואיתן אזולאי (רדאד ג'בארה)ירדן כהן ואיתן אזולאי (רדאד ג'בארה)
ירין לוי ועלי מוחמד (רדאד ג'בארה)ירין לוי ועלי מוחמד (רדאד ג'בארה)
  • '45
  • נבדל
  • הרשת כבר זזה, אך הדגל הורם. אוחנה שלח קדימה את סטיוארט, שהתקדם לרחבה וכבש, אך החלוץ היה בנבדל
  • '40
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם בצד השני. רועי אלימלך הגביה לרחבה, דור חוגי עלה ונגח, אבל פספס את המסגרת
פייר קורנו סוגר את דור חוגי (עמרי שטיין)פייר קורנו סוגר את דור חוגי (עמרי שטיין)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מנסים לעצור את טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים מנסים לעצור את טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
  • '36
  • החמצה
  • הזדמנות טובה למכבי חיפה. קני סייף קיבל את הכדור ברחבה, מסר ימינה לזסנו שחתך וספק ניסה מסירה ספק בעיטה, הכדור הלך גבוה
שון גולדברג יורד מהדשא לקבל טיפול (עמרי שטיין)שון גולדברג יורד מהדשא לקבל טיפול (עמרי שטיין)
שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)
  • '34
  • חילוף
  • חילוף כפוי במכבי חיפה. גולדברג ירד לחדר ההלבשה בעקבות הפגיעה בראשו, זוהר זסנו נכנס
ירדן כהן וקני סייף. מאבק על הכדור ועל המספר 16 (עמרי שטיין)ירדן כהן וקני סייף. מאבק על הכדור ועל המספר 16 (עמרי שטיין)
דור מיכה רודף אחרי עלי מוחמד (עמרי שטיין)דור מיכה רודף אחרי עלי מוחמד (עמרי שטיין)
  • '31
  • אחר
  • ינון פיינגזיכט ושון גולדברג התנגשו זה בזה ונפגעו בראשם, השחקן הצעיר התאושש, אך הבלם לא הצליח לחזור למשחק
  • '29
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון במשחק. כדור שהורחק בצורה לא טובה על ידי הגנת בית"ר, הגיע לאזולאי שבעט בחוזקה מהאוויר, קרבאלי היה במקום והרחיק
ליסב עיסאת וירין לוי (רדאד ג'בארה)ליסב עיסאת וירין לוי (רדאד ג'בארה)
טריבנטה סטיוארט ועומר אצילי (רדאד ג'בארה)טריבנטה סטיוארט ועומר אצילי (רדאד ג'בארה)
  • '20
  • אחר
  • שתי הקבוצות מתקשות לייצר מצבים, כשבכל פעם מגיעות לרחבה ולא מאיימות
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • אזולאי הכשיל את ירין לוי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי חיפה מתחממים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מתחממים (עמרי שטיין)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בהכנות אחרונות (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים בהכנות אחרונות (עמרי שטיין)
ירדן שועה. יתחיל על הספסל (עמרי שטיין)ירדן שועה. יתחיל על הספסל (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה בחימום. יעשה את ההבדל נגד האקסית? (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה בחימום. יעשה את ההבדל נגד האקסית? (עמרי שטיין)
