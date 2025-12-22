"אנו בתקופה של אי ודאות מבחינת סגל ופציעות"

הפועל חולון עלתה אתמול (ראשון) למאזן של שבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים בליגה, לאחר שניצחה את מכבי רעננה במסגרת המחזור העשירי של ליגת העל. הסגולים, שישחקו את משחק ההשלמה שלהם מהמחזור הראשון מול בני הרצליה ניצחו אתמול את משחקם הרביעי ברציפות בכל המסגרות והשלישי בזירה המקומית: "חשוב להמשיך את המומנטום החיובי".

חולוניה הגיעה למחזור הנוכחי ללא אקסבייר מאנפורד, שלא היה כשיר, מנגד מי שחזר לסגל הקבוצה לאחר שנפצע בליגה היה ג'ורדן מקריי, שסיפק משחק נהדר עם 24 נקודות ושלושה ריבאונדים. במועדון יודעים כי יש עוד דברים לשפר, בטח לאור כך שהיכולת במחצית הראשונה לא הייתה טובה, אותה הם סיימו בפיגור. בסביבת הקבוצה היו מרוצים מהדרך שבה השחקנים הגיבו ברבע השלישי אותו סיימו כבר ביתרון דו ספרתי.

הסגולים נמצאים בעיצומה של תקופה עמוסה במיוחד מבחינתם, שכן בשבועיים הקרובים הם יפגשו את בני הרצליה (יום רביעי), הפועל תל אביב (שבת), הפועל העמק (רביעי 31.12), מכבי ראשון לציון (שבת 3.1) ואז צמד משחקים בסדרת הפלייאין בליגת האלופות של פיב"א מול טרפאני שארק, המשחק הראשון, משחק "הבית" של חולוניה ישוחק בסאמוקוב ב-6.1 והשני ישוחק יומיים לאחר מכן בטרפאני (חמישי, 8.1.26).

שלישי ברציפות:חולון מנצחת את רעננה 79:90

במועדון יודעים כי יצטרכו להתאושש במהרה לקראת סדרת המשחקים הללו, כאשר המשוכה הראשונה היא כאמור קבוצתו של יהוא אורלנד באולם היובל ומבחינתם של אנשי המועדון מדובר ב"משחק קשה מאוד" כאשר במועדון מקווים שהאוהדים שלהם ילוו אותם כמו גם להמשיך באותו הכיוון.

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: ״קודם כל אני מאוד שמח שניצחנו. אנחנו בתקופה של חוסר ודאות מבחינת סגל ופציעות, כבר תקופה שאנחנו גוררים את זה ולא יודעים מה נקבל מכל שחקן ושחקן לפני שמגיעים למשחק. במחצית הראשונה נתתי הזדמנות לכולם כדי לראות עם מי אני יכול להמשיך.

“אני מוריד את הכובע בפני כל מי ששיחק, לא כולם היו ב-100%. הרבע השלישי היה טוב יותר מבחינתנו, חוץ ממחלה אחת שאנחנו מודעים לה היא הסגירה שלנו לריבאונד. הניצחון ממצב אותנו קרוב לפסגת הטבלה, אבל עם לו”ז משחקים כל כך צפוף ואינטנסיבי אני לוקח כל דבר בעיתו”.

דני פרנקו (לילך וויס-רוזנברג)

על מקריי: ״מי שמכיר אותו יודע שבסוף הוא פריק של המשחק, הוא אוהב כדורסל יותר מכל דבר אחר בחיים שלו. אני לא יודע אם הוא היה צריך לשחק. מה יקרה מחר? נשבור את הראש, הוא היה כאוב. מגיע לו כל הקרדיט על מה שעשה. הוא, דריק והישראלים הם חלק בלתי נפרד מה-DNA של הקבוצה״.

ליאור קררה הוסיף: ״מרגיש טוב, כמובן שניצחון תמיד עושה טוב לקבוצה ולכל אחד באופן אישי. זה היה משחק מאוד טריקי, ידענו שאנחנו פוגשים קבוצה יחסית חדשה ורצינו לבוא מאוד ממוקדים הגנתית. שמח שתרמתי את חלקי באנרגיות ובסדר על המגרש. מרגיש טוב כל עוד אני משחק, אני מודה על זה ושמח, אני מחפש את עצמי בקבוצה גדולה עם שחקנים יותר דומיננטיים״.

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

על כך ששיחק מול מכבי רעננה באולם המטרווסט, שם הוא גדל והגיע להישגים: ״תמיד כיף לחזור הביתה, גם הזדמנות לכל המשפחה שלא תמיד מצליחה לבוא לראות אותי. אין כמו בבית״. על מקריי: ״מעבר ליכולות שכולם יודעים הוא משחק כמו ילד, הגישה שלו למשחק היא כמו כשהיינו קטנים, אהבה נטו״.