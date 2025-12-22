דריכות בחיפה: צריכים לבוא חדים, טובים וצנועים

במכבי חיפה ינסו הערב (שני, 20:30) בסמי עופר לעיני 30 אלף אוהדים לעשות קפיצת מדרגה ולנצח מול אחת הטוענות לכתר, בית"ר ירושלים, שנמצאת השנה במומנטום מצוין. הירוקים מגיעים למשחק אחרי 7 משחקים תחת הדרכתו של ברק בכר בהם הקבוצה השיגה 4 תוצאות תיקו ושלושה ניצחונות. הערב תעמוד לפני השחקנים משוכה הרבה יותר משמעותית, וקשה משאר הקבוצות ששיחקו עד כה מולם.

מדובר במשחק שמעבר למשמעות המקצועית שלו יש בו לא מעט פיקנטריה. מהצד של בית"ר יופיעו לא מעט שחקנים ששיחקו בחיפה, דוגמת ירדן שועה, עומר אצילי, טימוטי מוזי, ירין לוי, זיו בן שימול, אורי דהן ועילי חג’ג’, ומהצד השני יש את האקסים של בית"ר, מיכאל אוחנה, סילבה קאני וזוהר זסנו: "אנחנו צריכים לבוא הערב חדים, טובים וצנועים", כך אמרו במכבי חיפה לקראת המשחק.

בפעם הראשונה מכבי חיפה תנסה להתגבר על חסרונם של שניים משחקני ההגנה היציבים שלה, עבדולאי סק שנמצא באליפות אפריקה ויילה בטאיי המורחק. מדובר על פניו בחיסרון משמעותי, וזאת גם הסיבה שברק בכר מעדיף לשחק במערך שונה של שלושה בלמים שכולל את ליסב עיסאת, שון גולדברג וינון פיינגזיכט הצעיר, כאשר על הקווים ישחקו קני סייף שנמצא בקו עליה ופייר קורנו.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

הבשורה המעניינת היא שילובם של צמד החלוצים טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד יחד בחוד ההתקפה. מלמד מצוי בכושר הבקעה מצוין וסטיוארט שואף לחזור ולכבוש שערים אחרי שנעצר מאז הרחקתו מול הפועל פתח תקווה, כשבמאזנו שמונה שערים. גם ינון פיינגזיכט חוזר להרכב אחרי שני משחקים בספסל ואמור להוות תוספת כוח מרעננת בחלק האחורי יחד עם עיסאת שחוזר אחרי סדרה של משחקים בחוץ, אחרי שכבר שיחק באופן קבוע בהרכב הקבוצה.

מי שחוזר לסגל יהיה סוף פודגוראנו. בספסל יהיו גם קנג'י גורה וסילבה קאני שיכולים בכל רגע נתון לקום מהספסל ולהשפיע על המשחק. מהסגל יחסרו פדראו שאינו מצליח להתאושש מהפציעה הארוכה, ובחיפה כבר פסימיים לגבי חזרתו של הבלם שהיה אמור לחזור כבר בחודשים אוקטובר-נובמבר, וג'ורג'ה יובאנוביץ'.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, קני סייף, ליסב עיסאת, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, טריבנטה סטיוארט וגיא מלמד.