איש הקרח המקורי: רוג'רס זוהר באסטון וילה

את צמד השערים המרהיבים שהבקיע אתמול לרשת מנצ'סטר יונייטד חגג מורגן רוג'רס בתנועת "הקור" המזוהה עם קול פאלמר. כוכב צ'לסי אפילו רשם אותה באופן רשמי כסימן המסחרי שלו, כלומר יש לו סוג של זכויות יוצרים. מי שלא מכיר את הסוגיה עלול לחשוב כי הסקורר של אסטון וילה "גנב" את החגיגה הזו מפאלמר, אבל האמת שונה ב-180 מעלות. בפועל, דווקא פאלמר "גנב" את הביצוע מרוג'רס, אימץ אותו והביא לו תהילה.

רוג'רס היה הראשון שעשה את התנועה הזו בדצמבר 2023, כאשר הבקיע לזכות מידלסברו בליגת המשנה. פאלמר צפה בו, אהב את הרעיון, יישם אותו בעצמו בחלוף שבוע, וזה תפס. אם אתם תוהים מדוע שם לב פאלמר למשחק שולי יחסית מחוץ לפרמייר ליג, התשובה פשוטה – הוא חבר קרוב מאוד של רוג'רס. הוא אפילו עדכן את ידידו מראש שהוא הולך לחקות אותו אם יבקיע. זו גם הסיבה לכך שרוג'רס ממש לא כועס עליו על "השוד". "כן, קול לקח את זה ממני, אבל שיהיה. החגיגה הזו יכולה להיות שלו. הוא הבקיע איזה 40 שערים ככה. אני לא יכול להתווכח עם זה, נכון?", הוא מורגן בראיון לפני כשנה.

הוא רק שומר לעצמו את הזכות לחגוג כך בעצמו, ואתמול החגיגות האלה הביאו לאסטון וילה 1:2 על השדים האדומים, הניצחון העשירי ברציפות בכל המסגרות. זה התחיל ב-0:2 על מכבי תל אביב בליגה האירופית, כאשר רוג'רס בישל את שער היתרון של איאן מאטסן, ומאז אי אפשר לעצור את החבורה של אונאי אמרי. את העונה היא פתחה ברגל שמאל, וגם רוג'רס עצמו חווה ירידה בכושרו למשך מספר שבועות, אבל המאמן הבאסקי המשיך לתמוך בו ולסמוך עליו בעיניים עצומות. רוג'רס הוא הבאנקר האולטימטיבי שלו מאז הגיע ל-וילה בינואר 2024.

הבאנקר של אמרי. מורגן רוג'רס (IMAGO)

בעונה שעברה היו לו 16 שערים בכל המסגרות, מתוכם 8 בליגה, ועוד 14 בישולים. כעת הוא הגיע כבר ל-7 שערי ליגה בזכות שני צמדים רצופים. לפני שבוע הוא הכניע פעמיים את ווסטהאם, וכעת הגיע גם תורה של מנצ'סטר יונייטד. 3 נקודות בלבד מפרידות בין אסטון וילה במקום השלישי לארסנל בפסגה, והיא יכולה להרשות לעצמה לחלום ברצינות על תואר האליפות. היא אף מקדימה ב-7 נקודות שמנות את צ'לסי שמדורגת רביעית, ובמחזור הקרוב יש להן מפגש ישיר בסטמפורד ברידג'. זה אומר שרוג'רס יתארח אצל פאלמר. הם יתחבקו לפני שריקת הפתיחה, ואז יתחרו זה מול זה. מי יעשה את החגיגה שלהם מספר רב יותר של פעמים?

החברות האמיצה בין השניים נוצרה בשנים המשותפות שבילו באקדמיה של מנצ'סטר סיטי. הם חלקו חדר, וגם בנבחרות אנגליה הצעירות ביקשו תמיד לגור ביחד. פאלמר ומורגן שיתפו פעולה בקישור ההתקפי של התכולים, וזכו ביחד בגביע לקבוצות הצעירות ב-2020, כאשר שניהם הבקיעו בניצחון 2:3 דרמטי על צ'לסי בגמר. ואולם, מעבר לכך המסלולים שלהם שונים בתכלית.

קול פאלמר ומורגן רוג'רס (IMAGO)

פאלמר נולד באזור מנצ'סטר, התקבל לאקדמיה בגיל 8, נחשב תמיד לאחד הכשרונות הבולטים בה, פילס את דרכו לסגל הראשון ללא השאלות כלשהן, ואף הוכיח את עצמו בהזדמנויות המעטות שקיבל. בסופו של דבר, החליט פפ גווארדיולה שיהיה הוגן יותר כלפיו לתת לו ללכת לקבוצה שהבטיחה לו דקות משחק רבות הרבה יותר, וההעברה לצ'לסי בשלהי אוגוסט 2023 הזרימה לקופת מנצ'סטר סיטי כ-40 מיליון ליש"ט. הוא עזב את הבית, הדרים ללונדון והפך במהרה לסופרסטאר.

לעומת זאת, רוג'רס נולד בווסט מידלנדס לא הרחק מברמינגהאם, והגיע לבית הספר של מנצ'סטר סיטי רק בגיל 17. עד אז, הוא בילה כעשור באקדמיה של ווסט ברומיץ' אותה הוא אהד מאז שהוא זוכר את עצמו, כמו כל בני משפחתו. שם הוא בלט בעיקר בזכות השילוב של ביטחון עצמי, חוצפה חיובית, עוצמה וטכניקה. כאשר היה בכיתה א', נתנו לו מאמנים לשחק מול ילדים גדולים ממנו בכמה שנים, והוא קרקס את כולם. בליגות לנוער, התמודד רוג'רס בתדירות גבוהה במשחקי הדרבי נגד ברמינגהאם סיטי של ג'וד בלינגהאם, והשניים התיידדו. לטענתו של רוג'רס, בליגנהאם מעולם לא ניצח אותו, אם כי אין לזה אישור רשמי.

ג'וד בלינגהאם ומורגן רוג'רס (IMAGO)

במנצ'סטר הוא חתם אחרי שכבר ערך הופעת בכורה במדי הקבוצה הבוגרת של ווסט ברומיץ', והציפיה הייתה כי ישתלב בהדרגה גם בסגל של גווארדיולה. בפועל, למרות ההערכה של הבוס הקטלוני, זה מעולם לא היה קרוב, ופאלמר הקדים אותו בפער ניכר. לכן נשלח רוג'רס לסדרת השאלות. בלינקולן בליגה השלישית זה הלך מצוין, אבל סקוט פארקר לא נתן לו אשראי בבורנמות בליגת המשנה, וגם השנה בבלקפול הייתה בעייתית מאוד. לכן הוחלט במנצ'סטר סיטי להיפרד ממנו, ומידסלברו זכתה בשירותיו תמורת מיליון ליש"ט בקיץ 2023 – בדיוק לפני שפאלמר נמכר בסכום גבוה פי 40.

חודשים ספורים הספיקו כדי להבין שהייתה זו טעות משמעותית. אונאי אמרי ידע זאת כאשר קיבל את הנתונים מהצוות שניתח את מידלסברו לקראת המפגש בגביע האנגלי בינואר 2024. היכולות של רוג'רס התאימו בול לפרופיל שהוא חיפש כדי לחזק את הסגל. במשך שבועות התנהל משא ומתן אינטנסיבי, שתי הצעות נדחו, אבל לבסוף קיבלה וילה את מבוקשה תמורת 8 מיליון ליש"ט. מעטים האוהדים ששמעו עליו, אבל הוא חזר הביתה לברמינגהאם, גם אם לקבוצה אותה נהגו במשפחתו לתעב, והחזרה הזו עשתה לו רק טוב. הוא הרגיש שייך מהרגע הראשון.

מורגן רוג'רס (IMAGO)

התחרות על המקום בהרכב אסטון וילה הייתה לא פשוטה גם לפניו, אבל רוג'רס שונה. הוא שחקן עם יכולת פריצה שמתבססת על שינויי כיוון ועוצמה פיזית בו זמנית. גובהו 189 סנטימטרים, גופו אתלטי מאוד, והוא טוען כי הוא מחפש את המגע כדי להעיף את שחקני ההגנה תוך כדי תנועה. אלא שהוא ניחן גם בנגיעה ארכה בכדור, וטכניקת הבעיטה שלו מרהיבה, קל וחומר ביחס למימדיו. רוג'רס אוהב מאוד לאיים על השער ממרחק, ויודע גם לשלוח כדורים מסובבים מהאגף. שני השערים שלו אתמול לרשת מנצ'סטר יונייטד נכבשו במיומנות שגורמת הנאה אסתטית.

כתוצאה מכך, רוג'רס יעיל מאוד גם באגף וגם בעמדה מרכזית וחופשית. תוסיפו לכך ראיית משחק משובחת שמאפשרת לו להיות המבשל הראשי של אסטון וילה, ותקבלו שהגיע לנבחרת אנגליה זמן קצר אחרי שפרץ לתודעה בפרמייר ליג. הופעת הבכורה נערכה לפני שנה, ואת שער הבכורה במדים הלאומיים הבקיע רוג'רס לפני חודשיים. ההתאקלמות הייתה קלה הרבה יותר בזכות היחסים הקרובים עם פאלמר ובלינגהאם, ובכושרו הנוכחי הכרטיס שלו למונדיאל נראה מובטח. מי יודע, אולי גם שם הוא יתכבד להבקיע – ואז אפשר יהיה לבצע את החגיגה המשותפת עם פאלמר. הרי היא של שניהם.