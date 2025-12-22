יום שני, 22.12.2025 שעה 08:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

לאזטיץ' ניסה להשתנות, אבל קמארה הרס לו

האזינו לפודקאסט: הסרבי בא עם רעיונות אחרים, אך הבלם שיבש עם פעולות הזויות ואדום שפשוט "ביקש לקבל". וגם: מה יהיה בינואר, הקהל וחשיבות הגביע

|
לאזטיץ' וקמארה (רדאד ג'בארה)
לאזטיץ' וקמארה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב סיימה שוב בתיקו, הפעם 1:1 נגד מכבי נתניה, ואמנם הפער בטבלה ירד בנקודה, אך התחושה היא שלא משנה מה הקבוצה עושה, הכל פשוט פועל נגדה.

גם במשחק בו ז׳רקו לאזטיץ׳ ניסה להשתנות, שיחק אחרת מבחינת המערך ובא עם רעיונות אחרים, זה היה מוחמד עלי קמארה שפשוט הרס לו את כל התכניות עם פעולות הזויות ואדום שהוא ממש ״ביקש לקבל״.

אך מה החלק של לאזטיץ׳ בניהול האירוע מול קמארה תוך כדי המחצית הראשונה, האם ההוראות הטקטיות של המאמן היו נכונות, ומה בדיוק הוא ניסה לעשות במחצית השנייה כששם שחקנים בתפקידים משונים?

וגם: מה יהיה בינואר, העלייה של אופק מליקה, האם הליו וארלה יתחיל להביא מספרים, הפרגון שחייב להגיע בחלק הקדמי אחרי ששוב דור פרץ בחר לנסות לסיים לבד ולא מסר לאבו פרחי, הקהל, משחק העונה בגביע ועוד ועוד. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני בפרק חדש, האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */