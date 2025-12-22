"ידענו לעשות את הבריחה": שביעות רצון במכבי

"עשינו עבודה הגנתית טובה, שמרנו על המומנטום", אמרו אמש (ראשון) במכבי תל אביב לאחר הניצחון 72:88 על עירוני נס ציונה במסגרת המחזור העשירי של ליגת העל, אליו הגיעו כאשר הם סופרים שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ארבעה ביורוליג וצמד ניצחונות בזירה המקומית. הצהובים הגיעו לאולם לב המושבה בידיעה כי מדובר במקום בו הסתבכו בעבר מול יריבה שהפסידה בשני משחקיה האחרונים.

חניכיו של עמית שרף הצליחו להישאר קרובים לקבוצתו של עודד קטש עמוק אל תוך הרבע השני, רק שתמיר בלאט דאג לייצר את הבריחה הראשונה כשהיה אחראי לתשע הנקודות האחרונות של קבוצתו עם שתי שלשות ואסיסט לשלשה. "ידענו לעשות את הבריחה שלנו במחצית השנייה", ציינו במועדון, שם ראו את היתרון שוב גדל לדו ספרתי כאשר המארחת לא הצליחה להתקרב בשנית. במועדון היו מרוצים בראש ובראשונה כי ראו במשחק מול חניכיו של שרף כמשחק מוקש והיה חשוב להם לא ליפול במשחקים מהסוג הזה.

המחמאות עם סיום המשחק הלכו כמובן לבלאט, רומן סורקין וטי ג'יי ליף עליהם אמרו כי "היו נהדרים", בנוסף אליהם לוני ווקר קלע בספרות כפולות, וויל ריימן הוריד תשעה ריבאונדים וג'ימי קלארק שקיבל הכי הרבה דקות בקו האחורי סיים את המשחק עם מדד הפלוס מינוס הגבוה ביותר בקבוצתו עם פלוס 26, כלומר בדקות שלו על הפרקט ההגנה של הצהובים עבדה וההתקפה פגעה. במועדון החמיאו גם על כך שהקבוצה שיחקה חזק ואגרסיבי ושעירוני נס ציונה בסופו של דבר סיימה את המשחק 72 נקודות, מתחת לממוצע העונתי שלה עד כה.

ממשיכה להרשים: מכבי ת"א גברה על נס ציונה

"בשלב הזה צריכים לשמור על המקום בטבלה ולהסתכל קדימה כי זה יהיה חשוב להמשך", הודו בסביבת הקבוצה, מעבר לעובדה שחניכיו של קטש השיגו את התוצאה אשר רצו הרי כבכל עונה הם מכוונים לסיים את העונה הסדירה במקום הראשון היות והדבר שווה יתרון ביתיות לאורך כל סדרות הפלייאוף מרבע הגמר דרך החצי וכמובן גם בגמר. במועדון מסתכלים כבר לעבר המשחק הבא, ביום שישי הקרוב בו יתארחו בבלגרד ארינה במסגרת המחזור ה-18 של היורוליג. חניכיו של עודד קטש יפגשו את פרטיזן בלגרד שכזכור הובסה במחזור הקודם ב-41 הפרש בידי ז'לגיריס קובנה.