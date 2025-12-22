יום שני, 22.12.2025 שעה 06:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2699-286724דטרויט פיסטונס
68%2462-261722ניו יורק ניקס
65%2647-272723פילדלפיה 76'
62%2636-282024בוסטון סלטיקס
52%2850-284525טורונטו ראפטורס
52%2927-294925קליבלנד קאבלירס
50%2559-258722אורלנדו מג'יק
50%3106-309026אטלנטה הוקס
50%2842-287124מיאמי היט
50%2928-287824שיקגו בולס
36%2923-279525מילווקי באקס
33%2799-273924שארלוט הורנטס
30%2632-252123ברוקלין נטס
21%2886-265524אינדיאנה פייסרס
17%2886-260123וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%2341-267022אוקלהומה ת'אנדר
78%2675-288323דנבר נאגטס
73%2499-263622סן אנטוניו ספרס
71%2342-255921יוסטון רוקטס
68%2570-256922לוס אנג'לס לייקרס
68%2866-296125מינסוטה טימברוולבס
52%2803-286925גולדן סטייט ווריורס
52%2624-264723פיניקס סאנס
42%2784-273624ממפיס גריזליס
42%2910-285124פורטלנד בלייזרס
40%2894-281025דאלאס מאבריקס
39%2906-280423יוטה ג'אז
28%3058-287325ניו אורלינס פליקנס
25%2918-267824סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

דני וולף לא קלע ב-19 דקות בניצחון של ברוקלין

3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-19 דקות לאמריקאי-יהודי ב-81:96 על טורונטו. ניו יורק גברה על מיאמי, מינסוטה ניצחה את הבאקס והספרס גברו על הוויזארדס

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין (19:8) - טורונטו (13:17) 81:96

דני וולף לא קלע ב-19 דקות על הפרקט, כשהוריד 3 ריבאונדים והוסיף 2 אסיסטים, אך הנטס קיבלו תרומה התקפית רחבה, עם מייקל פורטר ג’וניור שהוביל עם 24 נקודות, נואה קלאוני עם 19 ואגור דמין הרוקי שהוסיף 16. ניק קלקסטון תרם 12, והקבוצה של ברוקלין שלטה ברוב שלבי המשחק, כולל יתרון דו ספרתי ברבע השלישי. עם זאת, איבודי כדור ורצף החטאות אפשרו לראפטורס לחזור לעניינים לקראת סיום הרבע, אחרי ריצה מרשימה שסגרה פער משמעותי.

ברבע האחרון הקנדים אף הצליחו לעלות ליתרון קצר, אך הנטס הגיבו בפסק זמן ולאחריו ריצת 0:10 שהחזירה להם שליטה מוחלטת. קלאוני קלע שלשה חשובה, וקלקסטון סגר עניין עם רצף סלים בצבע. בצד השני בלטו ברנדון אינגרם עם 19 נקודות ואימנואל קוויקלי עם 17 ו-10 אסיסטים, אך זה לא הספיק לראפטורס, שגם איבדו את יאקוב פולטל כבר ברבע הראשון בגלל פציעת גב.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

ניו יורק (8:20) - מיאמי (14:15) 125:132

הניקס נשענו על ערב ענק של ג’יילן ברונסון, שקבע שיא עונתי עם 47 נקודות והוביל את ניו יורק למרות משחק התקפי חלש במיוחד של קארל אנתוני טאונס, שסיים עם שתי נקודות בלבד. מיקל ברידג’ס היה חד מחוץ לקשת עם 24 נקודות ודיוק כמעט מושלם משלוש, ג’וש הארט תרם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-10 ריבאונדים, ואו ג’י אנונובי קלע את כל 18 הנקודות שלו במחצית השנייה. ברונסון וברידג’ס היו דומיננטיים כבר במחצית הראשונה ושילבו ידיים כדי לשמור את הניקס בשליטה.

בצד השני בלט קלאל וור עם 28 נקודות ו-19 ריבאונדים, וההיט הצליחו להתקרב בדקות הסיום אחרי שלשה נוספת שלו וקליעות עונשין של חיימה חאקז. ניו יורק הגיבה בריצה חדה בדקות ההכרעה, עם שלשה חשובה של ברידג’ס ונקודות מהקו של ברונסון אחרי עבירה בלתי ספורטיבית, שסגרו את הסיפור. למרות שטאונס נותר ללא סל לאורך יותר ממחצית המשחק, העומק והכוכבים של הניקס הכריעו את ההתמודדות.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

מינסוטה (10:19) - מילווקי (18:11) 100:103

אנתוני אדוארדס הוביל את הזאבים עם 24 נקודות בערב קליעה לא פשוט, כשמינסוטה קיבלה תרומה רחבה ושישה שחקנים בספרות כפולות. דונטה דיווינצ’נזו קלע שלשות חשובות וסיים עם 18 נקודות, רודי גובר הוסיף 11 נקודות ו-18 ריבאונדים והגיע לציון דרך מרשים בקריירה, וטרנטס שאנון ג’וניור סיפק רצף של שלוש שלשות בזמן קריטי ברבע האחרון. מינסוטה חזרה למשחק אחרי פיגור משמעותי בזכות ריצה מרשימה ברבע השלישי והמשיכה את התקופה הטובה שלה.

בצד השני קווין פורטר ג’וניור בלט עם 24 נקודות, 10 ריבאונדים וארבע חטיפות, מרחק אסיסט אחד מטריפל דאבל, בעוד בובי פורטיס וריאן רולינס תרמו 16 נקודות כל אחד. הבאקס שלטו במחצית הראשונה, בין היתר בזכות פתיחה התקפית חלשה של הזאבים, אך לא הצליחו לעצור את המומנטום של מינסוטה בהמשך. מייק קונלי חזר לסגל אחרי היעדרות, בעוד ג’יידן מקדניאלס נפצע בירך ולא שב לפרקט.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

וושינגטון (22:5) - סן אנטוניו (7:21) 124:113

דיארון פוקס הוביל את הספרס עם 27 נקודות ו-5 שלשות, בדרך לערב התקפי יעיל של סן אנטוניו, שנשענה גם על תרומה רחבה מהסגל. לוק קורנט רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, סטפון קאסל הוסיף 18 נקודות ו-11 אסיסטים, והקבוצה המשיכה בכושר החזק שלה עם ניצחון נוסף בפרק זמן קצר על הוויזארדס. ויקטור וומבניאמה סיים עם 14 נקודות ו-12 ריבאונדים בפחות מ-22 דקות, כשהוא ממשיך להגיע מהספסל מאז שחזר מפציעה בשוק.

וומבניאמה מטביע (רויטרס)וומבניאמה מטביע (רויטרס)

הספרס השתלטו על המשחק כבר ברבע השני, בו ברחו עם ריצה משמעותית שיצרה יתרון נוח עד ההפסקה, ופוקס, קאסל ו-וומבניאמה שילבו כוחות לייצר פער דו ספרתי. בצד השני בלט בוב קארינגטון עם 21 נקודות, בעוד טרה ג’ונסון וטריסטן ווקצ’ביץ’ תרמו מהספסל, אך הוויזארדס, שהגיעו בהרכב חסר ונתנו מנוחה לשחקני מפתח, לא הצליחו לצמצם מעבר לפער חד ספרתי בהמשך. השליטה של הספרס אפשרה לצוות המקצועי לנהל דקות ולשמור כוחות לקראת ההמשך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */