דני וולף לא קלע ב-19 דקות בניצחון של ברוקלין

ברוקלין (19:8) - טורונטו (13:17) 81:96

דני וולף לא קלע ב-19 דקות על הפרקט, כשהוריד 3 ריבאונדים והוסיף 2 אסיסטים, אך הנטס קיבלו תרומה התקפית רחבה, עם מייקל פורטר ג’וניור שהוביל עם 24 נקודות, נואה קלאוני עם 19 ואגור דמין הרוקי שהוסיף 16. ניק קלקסטון תרם 12, והקבוצה של ברוקלין שלטה ברוב שלבי המשחק, כולל יתרון דו ספרתי ברבע השלישי. עם זאת, איבודי כדור ורצף החטאות אפשרו לראפטורס לחזור לעניינים לקראת סיום הרבע, אחרי ריצה מרשימה שסגרה פער משמעותי.

ברבע האחרון הקנדים אף הצליחו לעלות ליתרון קצר, אך הנטס הגיבו בפסק זמן ולאחריו ריצת 0:10 שהחזירה להם שליטה מוחלטת. קלאוני קלע שלשה חשובה, וקלקסטון סגר עניין עם רצף סלים בצבע. בצד השני בלטו ברנדון אינגרם עם 19 נקודות ואימנואל קוויקלי עם 17 ו-10 אסיסטים, אך זה לא הספיק לראפטורס, שגם איבדו את יאקוב פולטל כבר ברבע הראשון בגלל פציעת גב.

דני וולף (רויטרס)

ניו יורק (8:20) - מיאמי (14:15) 125:132

הניקס נשענו על ערב ענק של ג’יילן ברונסון, שקבע שיא עונתי עם 47 נקודות והוביל את ניו יורק למרות משחק התקפי חלש במיוחד של קארל אנתוני טאונס, שסיים עם שתי נקודות בלבד. מיקל ברידג’ס היה חד מחוץ לקשת עם 24 נקודות ודיוק כמעט מושלם משלוש, ג’וש הארט תרם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-10 ריבאונדים, ואו ג’י אנונובי קלע את כל 18 הנקודות שלו במחצית השנייה. ברונסון וברידג’ס היו דומיננטיים כבר במחצית הראשונה ושילבו ידיים כדי לשמור את הניקס בשליטה.

בצד השני בלט קלאל וור עם 28 נקודות ו-19 ריבאונדים, וההיט הצליחו להתקרב בדקות הסיום אחרי שלשה נוספת שלו וקליעות עונשין של חיימה חאקז. ניו יורק הגיבה בריצה חדה בדקות ההכרעה, עם שלשה חשובה של ברידג’ס ונקודות מהקו של ברונסון אחרי עבירה בלתי ספורטיבית, שסגרו את הסיפור. למרות שטאונס נותר ללא סל לאורך יותר ממחצית המשחק, העומק והכוכבים של הניקס הכריעו את ההתמודדות.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

מינסוטה (10:19) - מילווקי (18:11) 100:103

אנתוני אדוארדס הוביל את הזאבים עם 24 נקודות בערב קליעה לא פשוט, כשמינסוטה קיבלה תרומה רחבה ושישה שחקנים בספרות כפולות. דונטה דיווינצ’נזו קלע שלשות חשובות וסיים עם 18 נקודות, רודי גובר הוסיף 11 נקודות ו-18 ריבאונדים והגיע לציון דרך מרשים בקריירה, וטרנטס שאנון ג’וניור סיפק רצף של שלוש שלשות בזמן קריטי ברבע האחרון. מינסוטה חזרה למשחק אחרי פיגור משמעותי בזכות ריצה מרשימה ברבע השלישי והמשיכה את התקופה הטובה שלה.

בצד השני קווין פורטר ג’וניור בלט עם 24 נקודות, 10 ריבאונדים וארבע חטיפות, מרחק אסיסט אחד מטריפל דאבל, בעוד בובי פורטיס וריאן רולינס תרמו 16 נקודות כל אחד. הבאקס שלטו במחצית הראשונה, בין היתר בזכות פתיחה התקפית חלשה של הזאבים, אך לא הצליחו לעצור את המומנטום של מינסוטה בהמשך. מייק קונלי חזר לסגל אחרי היעדרות, בעוד ג’יידן מקדניאלס נפצע בירך ולא שב לפרקט.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

וושינגטון (22:5) - סן אנטוניו (7:21) 124:113

דיארון פוקס הוביל את הספרס עם 27 נקודות ו-5 שלשות, בדרך לערב התקפי יעיל של סן אנטוניו, שנשענה גם על תרומה רחבה מהסגל. לוק קורנט רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, סטפון קאסל הוסיף 18 נקודות ו-11 אסיסטים, והקבוצה המשיכה בכושר החזק שלה עם ניצחון נוסף בפרק זמן קצר על הוויזארדס. ויקטור וומבניאמה סיים עם 14 נקודות ו-12 ריבאונדים בפחות מ-22 דקות, כשהוא ממשיך להגיע מהספסל מאז שחזר מפציעה בשוק.

וומבניאמה מטביע (רויטרס)

הספרס השתלטו על המשחק כבר ברבע השני, בו ברחו עם ריצה משמעותית שיצרה יתרון נוח עד ההפסקה, ופוקס, קאסל ו-וומבניאמה שילבו כוחות לייצר פער דו ספרתי. בצד השני בלט בוב קארינגטון עם 21 נקודות, בעוד טרה ג’ונסון וטריסטן ווקצ’ביץ’ תרמו מהספסל, אך הוויזארדס, שהגיעו בהרכב חסר ונתנו מנוחה לשחקני מפתח, לא הצליחו לצמצם מעבר לפער חד ספרתי בהמשך. השליטה של הספרס אפשרה לצוות המקצועי לנהל דקות ולשמור כוחות לקראת ההמשך.