ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

כעס במכבי ת"א: מה קמארה עשה? פשוט בושה

הבלם הפקיר בהופעה שערורייתית ב-1:1 בנתניה. לאזטיץ' הגן על המהלך האחרון של פרץ: "דור רוצה לנצח יותר מכולם". ועדיין יש אמונה שאפשר להפוך הכל

|
דור פרץ עם אביב קליין (רדאד ג'בארה)
דור פרץ עם אביב קליין (רדאד ג'בארה)

כעס גדול במכבי תל אביב בבוקר שאחרי ה-1:1 מול מכבי נתניה. הפער בטבלה אומנם ירד לשש נקודות, אך האלופה רשמה משחק נוסף ללא ניצחון ואינה מצליחה לצאת מהתקופה הרעה בה היא נמצאת. אמש (ראשון) את מרבית הכעס משך מוחמד עלי קמארה, שבהופעה פשוט שערורייתית מהרגע הראשון הפקיר את קבוצתו עם כרטיס אדום הזוי לחלוטין אחרי עבירה בלי שום סיבה ובסיומו של רצף אירועים בו הוא פעם אחר פעם עשה עבירות שפלרטטו עם כרטיסים צהובים. 

"מה קמארה עשה? פשוט בושה", אמר אחד השחקנים אחרי המשחק. "זה לא יכול להיות שכל משחק מגיע מישהו אחר וגומר את המשחק בניגוד למה שיש על הדשא. כל פעם שחקן אחר. מה קורה כאן?", הוסיפו בקבוצה. כתוצאה מהאדום, קמארה לא ישחק נגד הפועל חיפה בגביע המדינה ביום שבת הקרוב, משחק ששוב הופך לקריטי מדי עבור הצהובים שגם מעט רחוקים בטבלה, אם כי הפער לא דרמטי, אך המומנטום כל כך שלילי שיש תחושה שכל הפסד יכול לפרק את העונה לגמרי. 

רגע שתפס לא מעט תשומת לב היה כמובן במהלך האחרון של המשחק והוא הוביל ללא מעט כעס בקרב הקהל. אחרי שהצהובים הצליחו להתגונן כמו שצריך והגיעו למצב שהם יכולים להשיג ניצחון בדקה האחרונה, דור פרץ בחר לבעוט ולא למסור לסייד אבו פרחי שהיה לבד לגמרי ברחבה במצב נוח יותר. "לא יכול להיות שכל הזמן מקבלים החלטות לא נכונות ברגעי הכרעה, משחק אחרי משחק, דור היה צריך למסור את זה, אנחנו בטוחים שגם הוא יחשוב ככה היום", אמרו בקבוצה בתסכול.

לאזטיץ: "חסר לנו משהו קטן, צריכים לתקן"

המאמן, ז'רקו לאזטיץ', אמר מבחינתו באופן ברור: "ראיתי את המהלך הזה עכשיו כשנגמר המשחק. דור פרץ רוצה לנצח יותר ממני, יותר ממך, ויותר מכולם". עדיין, למרות המצב הקשה וכאשר נראה שהכל נגד הקבוצה, בחדר ההלבשה דווקא ישנה אמונה שאפשר להפוך את המצב. "הפער הוא שש נקודות, זו לא דרמה. אנחנו צריכים ניצחון אחד שידביק פה את הכל. אנחנו יותר טובים ברוב המשחקים שלנו, אפשר להפוך את זה. אסור להרים ידיים. מי שירים ידיים מקומו לא פה", אמרו בקבוצה. 

לאזטיץ' הסביר את ההחלטה לעבור למערך של 5-2-2 במחצית השנייה: "כבשנו שני שערים נגד הפועל חיפה אחרי התקפות מתפרצות. כשאתה בעשרה שחקנים ונגד יריבה עם שחקנים כל כך מהירים, אי אפשר לפתוח את המשחק. צריך לבחור באסטרטגיה שבחרנו. עשינו את זה נגד בני סכנין בעונה שעברה, עשינו את זה נגד הפועל ירושלים מוקדם יותר העונה. כשאתה משחק בעשרה שחקנים ומצליח לנצח אז הכל נראה מדהים, אבל זה באמת קשה. לא הצלחנו לייצר יותר מדי, אבל גם הם לא הצליחו לייצר יותר מדי ב-11 מול 10 ואופק מליקה לקח את המצב היחיד שלהם". 

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

"מה אני יכול לעשות כדי לתקן? ברור שאני מנסה לתקן, ננסה למנוע מצבים ככל האפשר שיש מהיריבה, להגביל את היריבות על 0 מצבים, אין לנו ברירה אחרת", המשיך לאזטיץ' להסביר את שקרה במשחק עוד לפני האדום. במועדון אמרו על המאמן: "דווקא מול נתניה הוא הגיע עם שינוי. פתח לראשונה ב-4-3-3, שיחק התקפי יותר ממה ששיחקנו במשחקים האחרים. אי אפשר להגיד שהוא התעקש על משהו או הלך עם הראש בקיר במשחק הזה". יחד עם זאת, את הקהל זה לא עבר ולקראת סיום המשחק נשמעו שוב קריאות "תתפטר" מהיציע שאכלס מעל ל-4,500 אוהדי מכבי ת"א. 

"אני לא מסכים שהאווירה נגדנו מצד הקהל היא הבעיה, ממש לא. הבעיה היא התוצאות", הוסיף לאזטיץ', שהתייחס לכך שקרווין אנדרדה לא שותף כלל במשחק: "הוא חלק מהקבוצה, אם אני מדבר על טוטי אז אני צריך לדבר על כל שחקן. הוא חלק מהסגל שלי".

