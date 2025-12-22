"גארסיה מסכים עם פליק, הוכיח למה הוא מספר 1"

ברצלונה הבטיחה את תואר אלופת החורף מחזור אחד לפני סיום הסיבוב הראשון, בזכות הניצחון 0:2 על ויאריאל בלה סרמיקה, עם שערים של ראפיניה מהנקודה הלבנה ושל לאמין ימאל. עם זאת, מי שבלט במיוחד במדי ברצלונה היה גם ז’ואן גארסיה.

“השוער חיזק את דבריו של האנזי פליק, שהצהיר לא אחת מאז חזרתו של מארק-אנדרה טר שטגן מפציעה כי ז’ואן גארסיה הוא השוער הראשון שלו, כשהציג שורה של הצלות מרשימות”, פרגנו ב’מונדו דפורטיבו’, “הוא הוכיח למה הוא הבחירה מספר 1 בין הקורות”.

בדקה ה-37, כאשר התוצאה עמדה עדיין על 0:1, ז’ואן גארסיה הגדיל את עצמו מול הפריצה של בוכנאן ומנע משחקן ויאריאל להכניס את הכדור לשער, תוך שהוא גם מחפה על הטעות הראשונית של אלחנדרו באלדה במסירה.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

במחצית השנייה, בתוך דקה אחת בלבד, סיפק גארסיה שתי הצלות גדולות נוספות. תחילה הוא הדף כדור רוחב לתוך רחבת ברצלונה לאחר כדור חופשי מהאגף, ומנע מקרדונה להגיע לבעיטה. מיד לאחר מכן רשם הצלה מרשימה נוספת מול ניסיון של ראפה מרין. המהלך אמנם נפסל לבסוף בנבדל, אך השוער כבר הספיק למנוע את השער.

“הופעה אדירה ובלתי נשכחת של ז’ואן גארסיה. השוער חזר להוכיח את איכותו ואישר מדוע ברצלונה שילמה את סעיף השחרור שלו, 25 מיליון אירו, בחלון ההעברות של הקיץ, כששידר ביטחון וביצע מספר הצלות מפתח ששמרו על היתרון של ברצלונה”, פרגנו ב’ספורט’.

בתחילת העונה הקבוצה ספגה יותר שערים מהמצופה עם וויצ’ך שצ’סני בשער, ושיפור החלק ההגנתי הפך לאחת המשימות המרכזיות של האנזי פליק. עם חזרתו של ז’ואן גארסיה לעמדת השוער, הקבוצה הרוויחה ביטחון מאחור, ובאופן כללי ברצלונה שיפרה את רמתה, כשהיא מחזירה לעצמה את היציבות שפליק מחפש בקבוצה.