ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"גארסיה מסכים עם פליק, הוכיח למה הוא מספר 1"

שוער ברצלונה סיפק כמה הצלות יוצאות דופן, מנע מויאריאל לכבוש והראה מדוע הוא זוכה לאמון ממאמנו. בתקשורת הספרדית הרעיפו שבחים על גיבור ה-0:2

ז'ואן גארסיה (IMAGO)
ז'ואן גארסיה (IMAGO)

ברצלונה הבטיחה את תואר אלופת החורף מחזור אחד לפני סיום הסיבוב הראשון, בזכות הניצחון 0:2 על ויאריאל בלה סרמיקה, עם שערים של ראפיניה מהנקודה הלבנה ושל לאמין ימאל. עם זאת, מי שבלט במיוחד במדי ברצלונה היה גם ז’ואן גארסיה.

“השוער חיזק את דבריו של האנזי פליק, שהצהיר לא אחת מאז חזרתו של מארק-אנדרה טר שטגן מפציעה כי ז’ואן גארסיה הוא השוער הראשון שלו, כשהציג שורה של הצלות מרשימות”, פרגנו ב’מונדו דפורטיבו’, “הוא הוכיח למה הוא הבחירה מספר 1 בין הקורות”.

בדקה ה-37, כאשר התוצאה עמדה עדיין על 0:1, ז’ואן גארסיה הגדיל את עצמו מול הפריצה של בוכנאן ומנע משחקן ויאריאל להכניס את הכדור לשער, תוך שהוא גם מחפה על הטעות הראשונית של אלחנדרו באלדה במסירה.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

במחצית השנייה, בתוך דקה אחת בלבד, סיפק גארסיה שתי הצלות גדולות נוספות. תחילה הוא הדף כדור רוחב לתוך רחבת ברצלונה לאחר כדור חופשי מהאגף, ומנע מקרדונה להגיע לבעיטה. מיד לאחר מכן רשם הצלה מרשימה נוספת מול ניסיון של ראפה מרין. המהלך אמנם נפסל לבסוף בנבדל, אך השוער כבר הספיק למנוע את השער.

“הופעה אדירה ובלתי נשכחת של ז’ואן גארסיה. השוער חזר להוכיח את איכותו ואישר מדוע ברצלונה שילמה את סעיף השחרור שלו, 25 מיליון אירו, בחלון ההעברות של הקיץ, כששידר ביטחון וביצע מספר הצלות מפתח ששמרו על היתרון של ברצלונה”, פרגנו ב’ספורט’.

בתחילת העונה הקבוצה ספגה יותר שערים מהמצופה עם וויצ’ך שצ’סני בשער, ושיפור החלק ההגנתי הפך לאחת המשימות המרכזיות של האנזי פליק. עם חזרתו של ז’ואן גארסיה לעמדת השוער, הקבוצה הרוויחה ביטחון מאחור, ובאופן כללי ברצלונה שיפרה את רמתה, כשהיא מחזירה לעצמה את היציבות שפליק מחפש בקבוצה.

