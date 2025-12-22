יום שני, 22.12.2025 שעה 07:56
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

התרגיל מבית רונאלדיניו והתשובה של ימאל לקהל

הכוכב הקדיש מחווה מיוחדת ליציעי אצטדיון לה סרמיקה: הנתונים שמלמדים שהפציעה מאחוריו, הביצוע האדיר והמחויבות בהגנה - הנער של ברצלונה שוב בשיאו

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

נדמה כי הפציעה נשכחה סופית, או לפחות כך זה נראה, ולאמין ימאל חזר להיות בכושר שיא. סלאלומים בלתי אפשריים, שינויי קצב חדים וטריבלות מבית היוצר המוכר. הכוכב היה מטרד אמיתי להגנת ויאריאל במשחק במסגרת המחזור ה-17 בלה סרמיקה. במחצית הראשונה הוא היה דומיננטי מאוד בחלק ההתקפי, ורק מעט יותר דיוק בשלבים האחרונים היה חסר.

לאמין ימאל הושפע מאוד מהפציעה במפשעה, שהגבילה את התנועות שלו ולא אפשרה לו להתפרץ או להיות ב-100%. הפתרון לבעיה מהסוג הזה אינו עצירה מוחלטת או מנוחה מלאה, אלא ללמוד לחיות איתה, לטפל בה בעזרת פיזיותרפיסטים ומאמני כושר, ולעקוב אחריה באופן קבוע עד שתיעלם. כפי שכבר נאמר, שוב היה לאמין גורם מכריע, הפעם מול יריבה כמו ויאריאל, שאיימה עם כמה מצבים מסוכנים מאוד במחצית הראשונה.

ברצלונה עלתה ליתרון משער פנדל של ראפיניה, פנדל שהוא עצמו סחט. דקות ספורות לאחר מכן הגיעה פעולה מפתח נוספת ביוזמת לאמין ימאל. הוא קיבל את הכדור עם הגב לשער בחצי המגרש שלו וספג תיקול קשה מאוד מאחור מרנאטו וייגה. העבירה יכלה לגרום נזק חמור לקרסול של ה-10 של ברצלונה. השופט אלברולה רוחאס העניש את המהלך, ובצדק, בכרטיס אדום ישיר.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

לאמין ימאל המשיך לעשות קסמים, ובמחצית השנייה הגיע גם שער הפרס. מהלך מבולגן ברחבה של הצוללת הצהובה, בעיטה חצי כושלת של פרנקי דה יונג, והכדור נפל לרגליו של הכוכב הספרדי. שם הוא שלף תרגיל שאהוב במיוחד על רונאלדיניו, בעיטה שלואיס ז’וניור, שוער ויאריאל, לא יכול היה לעצור.

מבין החגיגות השונות שהכין מספר 10, אחת נשאה מסר ישיר ליציעים, ששרקו לו בוז מאז הרחקתו של רנאטו וייגה, מתוך תחושה שהוא הגזים או התחזה. לאמין שם את ידו על פיו וחיקה את תנועת השריקה. לאחר מכן היה גם זמן לחגיגה המשותפת והאופיינית עם חברו ראפיניה. המספרים שלו היו מרשימים במיוחד: 4 בעיטות לשער, מתוכן 2 למסגרת, 80 מסירות מדויקות מתוך 95, אחוזי דיוק של 84%, 7 דריבלים מוצלחים מתוך 12, 127 נגיעות בכדור ו-11 מאבקים מוצלחים.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

הנתון האחרון בולט במיוחד, שכן הנער הפגין מחויבות גבוהה גם בהגנה וסייע רבות לז'ול קונדה בבלימת אלברטו מוליירו, שהיה חד ומסוכן והקשה ללא הרף. העונה עומד לאמין על 9 שערים ו-9 בישולים. בעונה שעברה סיים הכוכב עם 18 שערים, כך שהוא שומר על קצב דומה, וכל זאת כשיש לקחת בחשבון את הפציעה שמלווה אותו בחודשים האחרונים ולא אפשרה לו להציג את מלוא יכולתו.

