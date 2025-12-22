התרגיל מבית רונאלדיניו והתשובה של ימאל לקהל

נדמה כי הפציעה נשכחה סופית, או לפחות כך זה נראה, ולאמין ימאל חזר להיות בכושר שיא. סלאלומים בלתי אפשריים, שינויי קצב חדים וטריבלות מבית היוצר המוכר. הכוכב היה מטרד אמיתי להגנת ויאריאל במשחק במסגרת המחזור ה-17 בלה סרמיקה. במחצית הראשונה הוא היה דומיננטי מאוד בחלק ההתקפי, ורק מעט יותר דיוק בשלבים האחרונים היה חסר.

לאמין ימאל הושפע מאוד מהפציעה במפשעה, שהגבילה את התנועות שלו ולא אפשרה לו להתפרץ או להיות ב-100%. הפתרון לבעיה מהסוג הזה אינו עצירה מוחלטת או מנוחה מלאה, אלא ללמוד לחיות איתה, לטפל בה בעזרת פיזיותרפיסטים ומאמני כושר, ולעקוב אחריה באופן קבוע עד שתיעלם. כפי שכבר נאמר, שוב היה לאמין גורם מכריע, הפעם מול יריבה כמו ויאריאל, שאיימה עם כמה מצבים מסוכנים מאוד במחצית הראשונה.

ברצלונה עלתה ליתרון משער פנדל של ראפיניה, פנדל שהוא עצמו סחט. דקות ספורות לאחר מכן הגיעה פעולה מפתח נוספת ביוזמת לאמין ימאל. הוא קיבל את הכדור עם הגב לשער בחצי המגרש שלו וספג תיקול קשה מאוד מאחור מרנאטו וייגה. העבירה יכלה לגרום נזק חמור לקרסול של ה-10 של ברצלונה. השופט אלברולה רוחאס העניש את המהלך, ובצדק, בכרטיס אדום ישיר.

הפער נשמר: ברצלונה מנצחת את ויאריאל 0:2

לאמין ימאל המשיך לעשות קסמים, ובמחצית השנייה הגיע גם שער הפרס. מהלך מבולגן ברחבה של הצוללת הצהובה, בעיטה חצי כושלת של פרנקי דה יונג, והכדור נפל לרגליו של הכוכב הספרדי. שם הוא שלף תרגיל שאהוב במיוחד על רונאלדיניו, בעיטה שלואיס ז’וניור, שוער ויאריאל, לא יכול היה לעצור.

מבין החגיגות השונות שהכין מספר 10, אחת נשאה מסר ישיר ליציעים, ששרקו לו בוז מאז הרחקתו של רנאטו וייגה, מתוך תחושה שהוא הגזים או התחזה. לאמין שם את ידו על פיו וחיקה את תנועת השריקה. לאחר מכן היה גם זמן לחגיגה המשותפת והאופיינית עם חברו ראפיניה. המספרים שלו היו מרשימים במיוחד: 4 בעיטות לשער, מתוכן 2 למסגרת, 80 מסירות מדויקות מתוך 95, אחוזי דיוק של 84%, 7 דריבלים מוצלחים מתוך 12, 127 נגיעות בכדור ו-11 מאבקים מוצלחים.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

הנתון האחרון בולט במיוחד, שכן הנער הפגין מחויבות גבוהה גם בהגנה וסייע רבות לז'ול קונדה בבלימת אלברטו מוליירו, שהיה חד ומסוכן והקשה ללא הרף. העונה עומד לאמין על 9 שערים ו-9 בישולים. בעונה שעברה סיים הכוכב עם 18 שערים, כך שהוא שומר על קצב דומה, וכל זאת כשיש לקחת בחשבון את הפציעה שמלווה אותו בחודשים האחרונים ולא אפשרה לו להציג את מלוא יכולתו.