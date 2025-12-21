אין כמו בבית: מרוקו פתחה את אל' אפריקה עם 0:2

שריקת הפתיחה של אליפות אפריקה נשמעה הערב (ראשון) באצטדיון ברבאט, עם תצוגות של טקסים מרשימים, שתורגמו לאחר מכן לכדורגל נאה לא פחות על כר הדשא, כאשר מארחת הטורניר, מרוקו, פתחה את הטורניר ברגל ימין עם 0:2 נהדר על קומורו.

המרוקאים אמנם התקשו בפתיחה ואל המחצית הראשונה ירדו בתוצאה מאופסת, כאשר בדקה ה-11 פספסו הזדמנות לעלות ליתרון, כשסופיאן רחימי החמיץ מהנקודה הלבנה.

הסכר נפתח בדקה ה-55, כאשר קשרה של ריאל מדריד, ברהים דיאס, היה הראשון לכבוש באליפות אפריקה כשעט על כדור מצוין שמסר לו נוסאייר מזראווי ושלח את הכדור ישר לפינת השער השמאלית. הבונבוניירה של המשחק הגיעה בדקה ה-74, כשאיוב אל כעבי ביצע מספרת וירטואוזית אדירה בתוך הרחבה וכבש את שער הטורניר, אולי כבר במחזור הראשון.

המרוקאים חוגגים (IMAGO)

הנבחרת של וואליד רגרגי נמצאת במומנטום אדיר ורשמה הערב את ניצחונה ה-14 ברציפות במשחקים רשמיים, וביום שישי הקרוב תפגוש את נבחרת מאלי במסגרת המחזור השני של בית א’, במטרה להשלים את המלאכה ולהעפיל לסיבוב הבא.

טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)