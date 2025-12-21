יום שני, 22.12.2025 שעה 00:18
כדורסל ישראלי

"רצף הניצחונות טריקי, שלא נבוא עם אף למעלה"

סורקין אחרי ה-72:88 של מכבי ת"א על נס ציונה: "שמח שלא החטאתי, פרטיזן? אסור להיות שבעים". קטש: "עשינו עבודה טובה". וגם: הנקינס והפועל ת"א

|
רומן סורקין בפעולה (חגי מיכאלי)
רומן סורקין בפעולה (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב השיגה ניצחון שביעי ברציפות בכל המסגרות הערב (ראשון), בזכות 72:88 על עירוני נס ציונה במסגרת המחזור ה-10 של ליגת ווינר סל. הצהובים נתקלו תחילה ביריבה עיקשת, אך הצליחו לברוח לגמרי בהמשך ההתמודדות עד להפרש דו ספרתי בסיום.

המאמן המנצח עודד קטש דיבר בתום ההתמודדות: “הייתה תחושה גם בבוקר שיהיה לנו קשה. זה לא היה ניצחון חלק, לקח לנו המון זמן להיכנס למשחק. הם היו הרבה יותר אגרסיביים ואנרגטיים מאיתנו. אנחנו חייבים להאריך רוטציה כמו שניסינו לעשות היום, לא תמיד נוכל ככה להפוך את המשחק כמו היום”. על מתי הרגיש שהמשחק הולך לידיים שלהם: “מצאנו כמה דקות ברבע השני והשלישי וזה עזר לנו, וגם הגנתית עשינו עבודה טובה סך הכל. אני מרוצה”.

על התחרות בליגה: “בסוף אנחנו מתרכזים בנו ובמה שאנחנו יכולים לשלוט. זה נכון שהפועל תל אביב עשתה קפיצה משמעותית השנה, היא הפייבוריטית לפחות לפי המצב כרגע, אבל זה גם היה בשנתיים האחרונות אני חייב להודות. אנחנו רגילים לאירוע הזה. יש כאן תחרות בליגה מלבד שלוש הקבוצות”.

עודד קטש (חגי מיכאלי)עודד קטש (חגי מיכאלי)

לקראת משחק היורוליג בשישי הוסיף קטש: “אפשר לפני לחבר רצף של שלושה אימונים שזה לא קרה מזמן, זה חשוב מאוד גם כדי לעשות סדר עם השחקנים שהצטרפו. לונדברג? אני מניח שהוא יעזור נגד פרטיזן בלגרד, הצוות מכין את כולם מצוין”. על זאק הנקינס: “הוא שואל המון שאלות ורוצה ללמוד, הוא בחור חכם ואני אוהב את זה”.

רומן סורקין הוסיף על מאמנו: “לא החטאתי היום, לא יודע מה להגיד, אני שמח על זה. מסרו לי מסירות טובות וניצחנו, זה העיקר. נס ציונה קבוצה טובה מאוד, כאילו לא הסתבכנו יותר מדי כי היא באמת יריבה מסוכנת, שיטת המשחק עבדה ואנחנו כבר משחקים קדימה”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

על המשחק מול פרטיזן בלגרד ביורוליג: “יש כמה ימים להתכונן, באים עם רצף הניצחונות, אבל זה גם יכול להיות טריקי כדי שלא נבוא עם האף למעלה מדי או שבעים מדי. אנחנו בתהליך ומשתפרים משבוע לשבוע, וממשיכים לעשות את זה. נהיינו קבוצה יותר ארוכה עם סגל ארוך יותר, העיקר שאנחנו מנצחים ומשתפרים”.

על זאק הנקינס: “הוא רוצה להיכנס לעניינים, הוא עובד קשה ולא כזה שקט, הוא מתחבר. אני בטוח שהוא ישתלב והצוות יכניס אותו. לונבדרג נתן טיפים על פרטיזן? עוד לא, הסתכלנו יותר על נס ציונה ועכשיו יהיה לנו זמן להתכונן למשחק הבא”.

זאק הנקינס (רועי כפיר)זאק הנקינס (רועי כפיר)

גור לביא: “אחרי ניצחון על ולנסיה בירושלים, קשה לבוא ללב המושבה ולעשות את הסוייץ’ הזה בראש. כולנו מבינים את החשיבות של המשחקים בליגה ואת זה שכל ניצחון הוא חשוב, ובמחצית השנייה הראינו את היכולות שלנו. אני שמח שהקבוצה נראית ככה, כולם מרגישים את זה ונהנים מזה”.

“באופן אישי זה קשוח להתרגל לנסיעות ולזה שאני פעם נרשם ופעם לא, אבל ידעתי לאן אני נכנס. אנחנו לא מתעסקים בהפועל תל אביב יותר מדי ביום יום, ככל שננצח יותר נגיע יותר רחוק וההתעסקות העיקרית שלנו היא בעצמנו”, סיכם לביא.

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

המאמן המפסיד, עמית שרף: “אי אפשר למצמץ מול מכבי ת”א. פעולות הסוף שעון זה מה שהכי פגע בנו, שיחקנו התקפה לא רעה, אבל כל פעם שהחטאנו שלשה הם ניצלו את זה לריצה בצד השני. נצטרך למצוא את הדרכים לנצח”.

על יום הקליעות החלש: “חבל, כי היה משחק מצוין לדעתי. צריך עוד למצוא את הדרך אולי עם כמה חדירות, אולי ללכת לקו ונקווה שנשתפר גם בזה”. על חיזוק בעמדת הרכז: “אנחנו כל הזמן חושבים איך לשפר, אך בסוף אני צריך לאמן את מה שיש כרגע. אם יגיע או לא זה לא תמיד תלוי בי”.

על עוזר המאמן האמריקאי החדש פול קורסארו: “הבעלים החדש מנסה להפוך את המועדון לטוב יותר בכל תחום, הוא היה מאמן ראשי במכללות חמש שנים. הוא הצטרף, נותן מהידע שלו ואני שמח על כל תרומה. המטרה שלי היא שנהיה במקום אחר בסוף וננצח משחקים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */