בזכות שער בדקה ה-96: טירה גברה 2:3 על עראבה

המחזור ה-12 של ליגה א’ צפון ננעל הערב (ראשון) עם משחק שסיפק דרמת ענק, בסיומה מ.ס טירה גברה 2:3 על הפועל עירוני עראבה ועלתה אל המקום השלישי בטבלה.

עבור טירה מדובר בניצחון שני ברציפות, בעוד עראבה נעצרה דווקא אחרי שהביסה 0:3 במחזור הקודם את הפועל טירת כרמל ונותרה במקום ה-12, מרחק שש נקודות מהקו האדום.

המארחת עלתה ליתרון כבר לאחר שתי דקות של כדורגל משער עצמי של מנאר דראושה. בדקה ה-25, האורחים השוו בזכות פנדל מדויק של ווסים בדאדנה והפכו בדקה ה-42 משער של מוחמד חסן.

שלוש דקות לאחר מכן, אחמד מצרי השווה את התוצאה ועמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-96, אחמד רביע דייק מהנקודה הלבנה והעניק למ.ס טירה את הניצחון.