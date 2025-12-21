בית"ר תהיה המרוויחה הגדולה? טבלת ליגת העל

מוליכת ליגת העל הפועל באר שבע מעדה עם הפסד 3:0 מפתיע מאוד לעירוני טבריה, אבל מכבי תל אביב לא ידעה לנצל זאת הערב (ראשון) וסיימה ב-1:1 עם מכבי נתניה, כך שנותרה במרחק שש נקודות מהפסגה. לבית”ר ירושלים תהיה הזדמנות להוריד את הפער מהמקום הראשון לשתי נקודות בלבד אם תנצח את מכבי חיפה בסמי עופר במשחק שינעל את המחזור ה-15.

הקבוצה של רן קוז’וק עדיין ראשונה עם 35 נקודות, אחריה בית”ר עם 30 ומשחק חסר ולקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ 29 נקודות. מכבי חיפה שישית, אבל תוכל לקפוץ למקום הרביעי אם תשיג ניצחון רביעי ברציפות בביתה, כשבמצב דברים שכזה הפער שלה ממכבי ת”א יצטמצם ל-4 נקודות בלבד.

טבלת ליגת העל אחרי 15 מחזורים

1 – הפועל באר שבע – 35 נקודות

2 – בית"ר ירושלים – 30 נקודות (ומשחק חסר)

3 – מכבי תל אביב – 29 נקודות

4 – הפועל תל אביב – 25 נקודות

5 – מכבי נתניה – 23 נקודות

6 – מכבי חיפה – 22 נקודות (ומשחק חסר)

7 – בני סכנין – 20 נקודות

8 – הפועל חיפה – 18 נקודות

9 – מ.ס אשדוד – 18 נקודות

10 – הפועל פתח תקווה – 17 נקודות

11 – עירוני טבריה – 17 נקודות

12 – עירוני קריית שמונה – 13 נקודות

13 – הפועל ירושלים – 11 נקודות

14 – מכבי בני ריינה – 4 נקודות