יום ראשון, 21.12.2025 שעה 23:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"להוציא את קמארה בחצי ה-1? איזו שאלה זו?"

לאזטיץ' התעצבן על השאלה לגבי הבלם אחרי ה-1:1 וענה עם ציניות: "כן, טעות שלי". על המשחק: "הראנו אופי". אסאנטה: "אנחנו 100% יכולים לקחת אליפות"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

למכבי תל אביב הייתה הזדמנות גדולה לשים את כל המשבר מאחור אחרי שהפועל באר שבע מעדה נגד טבריה, אך בסופו של דבר אלופת המדינה סיימה ב-1:1 נגד מכבי נתניה וכן צימקה את הפער מהמוליכה, רק שבנקודה אחת בלבד וכעת הוא עומד על שש נקודות, כשגם בית”ר ירושלים בין לבין ואפילו עם משחק חסר, אותה תשלים נגד מכבי חיפה בהמשך המחזור.

מאמן האלופה, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר בסיום: “ההופעה שלנו הייתה טובה, בהתאם למצב. היינו דומיננטיים, ספגנו מהתקפת מעבר, איבדנו כדור באמצע ונגד קבוצה כמו נתניה זה מסוכן. ההרחקה שינתה את המשחק, התארגנו, ולדעתי הראנו אופי מהצד שלי, רוח טובה, לצערי הייתה לנו הזדמנות בדקה האחרונה ולא כבשנו, אז רק נקודה אחת”.

עוד אמר: “היה חסר לנו קצת יותר עם הכדור, יותר לבעוט, יותר לתקוף, אבל היינו מאורגנים בלי הכדור וגם עם הכדור ברגעים מסוימים, היינו עם שחקן פחות ועדיין לא יצרנו מספיק. אני מסכים שזה לא צבירת נקודות שמכבי ת”א רגילה אליו, צריך לנצח הלאה, כרגע אי אפשר לעשות כלום, צריך לנצח את המשחק הבא”.

טייריס אסאנטה והייטור מאוכזבים (רדאד גטייריס אסאנטה והייטור מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

הסרבי המשיך ודיבר על קמארה: “להוציא את קמארה בחצי הראשון? איזו מן שאלה זו?”, ואז ענה בציניות: “כן, טעות שלי. חיכינו רק שיקבל אדום, טעות שלי. אנחנו נתכונן, ננוח יום אחד ואז נתכונן למשחק חשוב בגביע נגד הפועל חיפה ואז למשחק נגד טבריה, שראינו כמה צרות היא עשתה להפועל ב”ש, אנחנו חייבים להיות מוכנים”.

טייריס אסאנטה דיבר גם הוא: “מאוכזב יותר מאשר מרוצה, מאה אחוז. כשיש לי אדום בחצי הראשון ואתה משחק ככה כל המשחק, אני חושב שמגיע לך שלוש נקודות, אבל אנחנו במצב שלא תמיד אנחנו מקבלים מה שמגיע לנו. צריך לקחת שלוש נקודות וזה לא מה שקרה, חייבים להתקדם. לא צבירת נקודות שמכבי ת”א ראויה לו, צריך לנצח כל משחק, זה פשוט, עובדים קשה כדי לעשות את זה, אבל לפעמים אתה לא מקבל את מה שמגיע לך”.

שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

עוד אמר: “אני משוכנע מאה אחוז שאנחנו יכולים למחוק את פער שש הנקודות, מי שצפה במשחקים שלנו להוציא את בית”ר יודע שמגיע לנו יותר. אנחנו בצד הרע כרגע, נחכה שהמטבע יהפוך לכיוון שלנו, אבל אני חושב שאנחנו מאה אחוז יכולים להפוך את זה. על עצמי? אני משתדל, שנה שעברה הייתה העונה הראשונה שלי כאן ובכללי מחוץ לבית, התאקלמתי, אני מנסה לעשות את הכי הטוב שלי. אני לא חושב שהיה אדום על קמארה, אבל לא ראיתי הילוך חוזר עוד, זה לא היה בכוונה ואנחנו מאחוריו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */