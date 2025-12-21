אחרי הארכה: 91:92 לרמת גן על אליצור חולון

לראשונה העונה, מכבי עירוני רמת גן לא ניצחה בתום 40 דקות, אלא רק בהארכה עם 91:92 על אליצור חלון אחרי 81:81 בתום הזמן הסדיר, זאת במסגרת משחקי המחזור ה-12 בליגת אתנה ווינר בכדורסל נשים. בנוסף, מכבי בנות אשדוד ניצחה 65:78 את מכבי כרמיאל בית הכרם.

מכבי עירוני ר”ג – אליצור חולון 91:92

חולון הייתה הכי קרובה שאפשר לנצח את המוליכה אחרי מאבק על כל כדור לאורך כל המשחק. המחצית הראשונה הצמודה הסתיימה ביתרון 37:38 למקומיות מרמת גן. 2:33 לסיום, התוצאה עמדה על 80:75 לחולון. רמת גן הצליחה לעלות ל-77:79 והנדנדה נמשכה 58 שניות לסיום כשהאורחת הגיעה למצבה של 79:81 לזכותה.

בסיום קיבלנו דרמה. פסק זמן 43 שניות לרמת גן שלא הצליחה לקלוע, איבוד כדור לחולון ופסק זמן נוסף שלקח עדן ענבר 20 שניות לסיום, תומס השווה וההתמודדות כאמור עברה להכרעה בהארכה.

ויקטוריה ויויאנס מול שקיילה ג'וזף (יעל אמסילי באדיבות מנהלת הליגה)

אליס חתוקאי (יעל אמסילי באדיבות מנהלת הליגה)

כשויויאנס יצאה בחמש עבירות רמת גן הייתה עלולה להיקלע לבעיה, אך הישראליות רשמו משחק מצוין, מחתוקאי ואייזנר עד לתירוש. חולון הובילה ב-2 נקודות עד 8 שניות לסיום, ואז שיר תירוש קלעה שלשה שניצחה את המשחק עבור המוליכה ובסך הכל 7 נקודות לשיר בהארכה המוצלחת מאוד עבורה.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס 30 נקודות (11 ריבאונדים ו-6 חטיפות), שיר תירוש 20, חתוקאי 14, אימארי תומס 14, גורסיץ’ 9, גילי אייזנר 3 (7 אסיסטים), פאולה סטאוטמן 2 נקודות (7 ריבאונדים).

קלעו לחולון: קלי 26 נקודות (13 ריבאונדים), בראון 23, ברון 14 (9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים), וטורי 9, ג’וזף 8 (9 ריבאונדים), דיאלו 5, כהן 6.

מכבי עירוני רמת גן נשים ( יעל אמסילי באדיבות מנהלת הליגה)

מכבי בנות אשדוד – מכבי כרמיאל בית הכרם 65:78

רבע ראשון פנטסטי לחניכות של שירה העליון הסתיים בתוצאה 6:21 לאשדוד. שאר הרבעים היו צמודים למדי והפער לא עמד למבחן אמיתי עד הסיום, כך שהאלופה גמלה לעולה החדשה על ההפסד בסיבוב הקודם.

אשדוד במשחק קבוצתי שבא לידי ביטוי עם 27 אסיסטים, 32 נקודות ממתפרצות ו-19 נקודות מהספסל. כרמיאל התקשתה לתת מענה עם 0 נקודות מהספסל, 14 ממתפרצות ו-15 אסיסטים.

קלעו לאשדוד: וואטס 26 נקודות (7 ריבאונדים), רז'בה 15, סער 13 (14 אסיסטים ו-6 ריבאונדים), מלשקה 11 (6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים), קארי 6, חדד 4, זילברשלג 3 (6 ריבאונדים).

קלעו לכרמיאל: ג’נקינס 22 נקודות (16 ריבאונדים ו-5 אסיסטים), הירן 18, גומז 12, עמאר 10 (8 ריבאונדים), לביא 3.

שאר משחקי המחזור שיתקיימו מחר (שני)

בנות פתח תקווה תארח את מכבי חיפה באולם יצחק שמיר בפתח תקווה, המשחק יתחיל בשעה 19:00.

הפועל באר שבע/דימונה תארח את אליצור רמלה באולם הקונכיה בב”ש, המשחק יתחיל בשעה 19:00.

הפועל ראשון לציון תארח את הפועל לב ירושלים באולם גן נחום בראשל”צ, המשחק יתחיל בשעה 21:15.