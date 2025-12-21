יום ראשון, 21.12.2025 שעה 22:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2018-1316חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

שנה טובה, מאוד: בארסה חתמה 2025 היסטורית

פודקאסט ברצלונה סיכם שבוע ושנה: ההתקפה שמתחרה ב-MSN, ראפיניה עונה לפיפ"א, לאמין בתשובה לקהל, ההגנה, הסגן של קורטואה, ינואר והדרבי. האזינו

ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

ברצלונה סגרת את 2025 המדהימה שלה עם שני ניצחונות בתוצאה 2:0, על ויאריאל בסרמיקה בליגה ועל גוואדלחרה בגביע המלך בדרך לשמינית הגמר. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל סיכמו בפודקאסט בארסה את המשחקים ואת השנה המטורפת שעשו הקטלונים, רגע לפני שהמועדון והכדורגל הספרדי ייכנסו ל-2026.

מה בתפריט: נתוני הכיבושים ההיסטוריים של ברצלונה בשנה הקלנדרית ואיפה היא נמצאת ביחס לברצלונה הגדולה של ה-MSN, מה הסיכוי לשבור את רצף הכיבושים הפסיכי במסגרת הליגה שעומד על 64 משחקים, ראפיניה עונה לפיפ”א על הדשא, לאמין ימאל עונה לשריקות הבוז עם השפיץ של הנעל, הרשת הנקייה שהושגה למרות ההגנה החשופה ובזכות “הסגן של קורטואה” והאם הגיע כרטיס אדום לרנאטו וייגה?

וגם: הקושי בהנעת הכדור תחת לחץ בהעדר פדרי, האמצע עם אריק ופרנקי, התמיכה ההתקפית הדלה מדי של המגנים והמחסור בתחרות בעמדות הללו, הרצון להאריך את החוזה של פליק לקראת הבחירות המתקרבות, ההפתעה הגדולה שסידר הגרמני להנהלה בגביע המלך, תאוריית החפרפרת בחדר ההלבשה, האפשרות של הקטלונים להתחזק בבלם כבר בינואר לאור הפציעה של כריסטנסן והדרבי הלוהט מול הפתעת העונה אספניול במחזור הבא. האזינו.

